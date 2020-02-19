Сборная Англии рискует остаться без еще одного лидера на Евро-2020

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд может пропустить чемпионат Европы 2020 года. Форвард получил травму в игре с "Ливерпулем" еще 19 января. Как мы писали ранее, у бомбардира сборной Англии обнаружена трещина в спине. Сперва главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что футболист выбыл на шесть недель, однако сейчас есть риск, что он может пропустить остаток сезона.

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"Надеюсь, он все же сыграет в этом сезоне, – цитирует Goal Сульшера. – Мы будем на связи до последнего момента. Я не доктор. Я надеялся, он восстановится раньше. Если он не будет готов, он не поедет на Евро-2020. Не знаю, сколько потребуется времени на восстановление. Когда он выздоровеет, то вернется еще сильнее, так что для нас важно не спешить".

В текущем сезоне 22-летний Рашфорд провел 31 матч во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt.com оценивает нападающего в 80 миллионов евро.

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Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет в группе D вместе с командами Группа D Хорватии, Чехией и победителем плей-офф Лиги наций Шотландия/Норвегия/Сербия/Израиль.

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Смотрите, как Рашфорд забивал в текущем сезоне:

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