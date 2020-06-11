Важное решение для сборной Украины: Амстердам готов принять Евро-2020

Амстердам подтвердил готовность принять матчи Евро-2020, перенесенные на следующее лето. В этом городе стартовый матч на чемпионате Европы должна провести сборная Украины. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Нидерландов.
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Правительство Нидерландов, муниципалитет Амстердама, администрация аэропорта "Схипхол", дирекция "Йохан Кройфф Арены" и Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) подтвердили готовность принять Евро-2020, который был перенесен на 2021 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт KNVB .
"Я доволен подтверждением статуса Амстердама как города, станет одним из хозяев европейского первенства. У меня никогда не было никаких сомнений по этому поводу, но все должно быть оформлено надлежащим образом. Я очень благодарен всем, кто имеет отношение к организации турнира в нашей столице", – заявил директор оргкомитета Евро-2020 в Амстердаме Гийс де Йонг.
Матчи Евро-2020 в Амстердаме:
Группа С
- Нидерланды – Украина
- Нидерланды – Австрия
- Победитель плей-офф Лиги наций D / A – Нидерланды
1/8 финала
- Вторая команда группы А – вторая команда группы B
Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня и 11 июля 2021 года.
Ранее мы писали, что контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок. Главный тренер "сине-желтых" останется у руля команды еще на два больших турнира.
Также мы писали, что в честь украинского форварда варят пиво с чутьем в Канаде под загадочным №9. Европейский темный лагер от компании из Кембриджа получил название Shevchenko 9.
Смотрите, как сборная Украины с Андреем Шевченко вышла на Евро с первого места в квалификации
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