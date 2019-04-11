1/4 финала Лиги Европы: расписание, букмекеры, трансляции
"Айнтрахт" может повторить вечный рекорд "Атлетико"
Сегодня будут сыграны первые поединки 1/4 финала Лиги Европы. Если "Айнтрахт" не проиграет "Бенфике", то повторит рекорд "Атлетико" по числу матчей без поражений в Лиге Европы УЕФА. Беспрецедентная беспроигрышная серия мадридцев составляет 15 матчей.
В этом розыгрыше "Айнтрахт" одержал восемь побед при двух ничьих, а началась его беспроигрышная серия еще в сезоне 2013/14. Таким образом, до рекорда "Атлетико, установленного в 2011-2012 годах, "Айнтрахту" не хватает всего одного победного/ничейного матча.
Если же Франкфурту не удастся догнать и перегнать мадридцев, то замахнуться на рекорд может "Челси", у которого 13 игр подряд без поражений. Серия лондонцев началась с полуфинала 2013-м и продолжилась в этом розыгрыше, где команда Маурицио Сарри выдала девять побед при одной ничьей.
Четверг, 11 апреля
22:00 "Арсенал" – "Наполи"
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.35 – 3.40 – 3.10
22:00 "Славия" – "Челси"
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5.25 – 3.80 – 1.70
22:00 "Вильярреал" – "Валенсия"
ТВ: Футбол 2 (23:55, в записи)
Букмекеры: 2.90 – 3.25 – 2.60
22:00 "Бенфика" – "Айнтрахт"
ТВ: Футбол 1 (0:25, в записи)
Букмекеры: 2.30 – 3.40 – 3.20
Все матчи Лиги Европы в прямом эфире можно смотреть в подписке на сайте oll.tv.
Обзоры первых четвертьфиналов Лиги чемпионов:
- "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
- "Ливерпуль" – "Порту"
- "Манчестер Юнайтед" – "Барселона"
- "Аякс" – "Ювентус"
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