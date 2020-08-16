17-летний футболист неожиданно умер в Москве: врачи оказались бессильны

В субботу, 15 августа, в России умер 17-летний футболист. Трагедия случилась во время тренировки на западе Москвы, – сообщает "Московский комсомолец". Ранее мы писали, что смертью закончился матч в Аргентине: 17-летний голкипер скончался по дороге в больницу.

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По информации источника, трагические события произошли в 10.30 на улице Василия Ботылева на стадионе "Рублево". Игрок занимался с другими футболистами и внезапно на глазах партнеров потерял сознание. У подростка начались судороги. Позже парень был доставлен в больницу, однако спасти юного футболиста не смогли. Имя игрока пока не называется.

Футбольное поле / Фото: Reuters

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Ранее мы также сообщали, что в Англии умер 23-летний футболист. Полиция, которая расследовала причину гибели, выступила с заявлением.

Тем временем "Рома" оплакивает смерть своего бывшего игрока: парню было всего 21 год. Футболист два года находился в структуре итальянского клуба.

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Видео: Twitter

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