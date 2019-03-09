А вот и не Моуринью: "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко

До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу

Зеедорф и Шевченко. Фото: Getty Images

А вот и не Моуринью: "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3a6/c7a/5c83a6c7a6253.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3a6/c7a/5c83a6c7a6253.png 2019-03-09T13:48:48+02:00 Футбол До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф , ранее выступавший в составе "Реала" и "Аякса", может временно возглавить мадридский клуб, сообщает AS. По информации источника, голландский специалист, являющийся одним из лучших друзей Андрея Шевченко со времен их совместных выступлений за "Милан", получил разрешение на проведение переговоров с "Реалом". Позже Зеедорф присутствовал на деловом ужине с членами совета директоров мадридской команды в столице Испании. Сообщается, что руководство "Реала" намерено заключить с Зеедорфом контракт до конца текущего сезона.



На данный момент главным тренером "Реала" является Сантьяго Солари. Но после двух поражений от "Барселоны" во внутренних соревнованиях и позорного вылета из Лиги чемпионов дальнейшее пребывание бразильца у руля "сливочных" исключено. Поговаривали, что его сменит Жозе Моуринью. Также сообщалось о переговорах по поводу возвращения в "Реал" Зинедина Зидана, и француз выразил готовность вернуться, но не раньше лета.

Как сообщалось ранее, пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино.

Также в сеть попало скандальное фото легенды "Барселоны" с надгробием "Реала".

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