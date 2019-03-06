Зидан на паузе: француз готов вернуться в "Реал", но не раньше лета
После позорного вылета из Лиги чемпионов "сливочные" снова обратились к тренеру, с которым ее выигрывали
Зинедин Зидан возглавит мадридский "Реал" после окончания нынешнего сезона, утверждает El Chiringuito. Французский специалист покинул команду после прошлого сезона, но теперь руководство клуба намерено вернуть Зидана.
По данным источника, после поражения "Реала" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4) президент мадридцев Флорентино Перес позвонил Зидану. Француз отказался возглавить команду в середине сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом.
В ходе текущего сезона "Реал" уже сменил главного тренера. Мадридцы уволили Хулена Лопетеги и назначили на эту должность Сантьяго Солари. В течение недели "Реал" дважды проиграл "Барселоне", а также потерпел поражение от "Аякса" и вылетел из ЛЧ. После этого мадридцы фактически лишились шансов на трофеи в нынешнем сезоне.
Напомним, это худший сезон "Реала" за 70 лет: клуб повторил два личных антирекорда.
При этом в то время как "Аякс" уничтожал "Реал", капитан мадридской команды снимался в кино.
Также сообщалось, что форвард "Реала" в матче с "Аяксом" получил серьезную травму.
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