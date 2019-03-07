"Покойся с миром": скандальное фото легенды "Барселоны" с надгробием "Реала"

Знаменитый форвард каталонцев Христо Стоичков отправил мадридцев "на тот свет"

Христо Стоичков. Фото Mundo Deportivo.

"Покойся с миром": скандальное фото легенды "Барселоны" с надгробием "Реала" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/12e/d82/5c812ed828459.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/12e/d82/5c812ed828459.png 2019-03-07T16:49:00+02:00 Футбол Знаменитый форвард каталонцев Христо Стоичков отправил мадридцев "на тот свет"

Легендарный в прошлом футболист сборной Болгарии Христо Стоичков, долгое время выступавший за "Барселону", зло пошутил над "Реалом", злейшим врагом каталонского клуба. После того как мадридская команда вылетела из Лиги чемпионов, Стоичков сделал фотографию с надгробием с изображением эмблемы "Реала". На нем отчеканены буквы RIP - rest in peace ("покойся с миром").

В качестве игрока Стоичков провел в "Барселоне" в общей сложности семь сезонов. Сейчас он работает комментатором на испанском телеканале Univision Deportes.

Как сообщалось, сейчас "Реал" занят активными поисками нового тренера. Среди кандидатов – Клопп, Моуриньо, Зидан. После позорного поражения от "Аякса" (1:4) президент мадридцев Флорентино Перес позвонил Зинедину Зидану. Француз отказался возглавить команду посреди сезона, но выразил готовность вернуться в клуб летом.

Также сообщалось, что в то время как "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино. Серхио Рамос пропускал игру из-за намеренного перебора желтых карточек, поэтому наблюдал за игрой из персональной vip-ложи SR4. В это время Рамоса снимали для документального фильма, который он анонсировал в конце января.

Напомним, сегодня состоится первый матч 1/8 Лиги Европы с участием украинской команды. Мы проведем мультимедийный онлайн лондонской рубки "Челси" – "Динамо".

Анонс противостояния "Динамо" – "Челси"

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