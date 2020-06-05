Агент: "Динамо" не делало предложение Реброву, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть"

Агент украинского тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва Шандор Варга прокомментировал интерес к специалисту со стороны киевского "Динамо" и других клубов. Ранее бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко призвал "Динамо" вернуть Реброва, дать ему бюджет и свободу действий – это единственный путь к возрождению. Тем не менее, Варга уверяет, что киевляне пока не контактировали с его клиентом.

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"Предложение от "Динамо"? Его не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любое другое предложение. Что касается "Динамо", то ни я, ни Сергей не теряем связи с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьей Суркисов. В феврале я был в Киеве на матче "Динамо", мы общались, виделись с Леонидом Буряком", – признался Варга.

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Агент заявил, что "Динамо" – не единственный клуб, который интересуется Ребровым. Украинец заинтересовал клубы в Саудовской Аравии и Турции.

"Действительно, кроме киевского "Динамо" претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент "Фенербахче". В Турции хорошо его помнят, он там играл, они следят за тренерскими успехами Реброва.

У Сергея Реброва действующий контракт с "Ференцварошем" еще на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья, и клуб тоже доволен его работой. В Венгрии победили коронавирус, возобновился футбол, на стадионы приходят болельщики.

Сейчас Сергей Станиславович борется с командой за очередной чемпионский титул. В прошлом сезоне спустя 15 лет он вернул команду в еврокубки. Она была в шаге от выхода из группы в Лиге Европы. Сергей чувствует себя в этой команде хорошо и покидать ее не собирается. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко на будущее загадывать. И нам приятно, что к его услугам есть интерес", – заключил агент в интервью Meta-ratings.com.ua.

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Ранее мы писали, что Ребров – на 99 процентов чемпион Венгрии: он выиграл дерби вопреки судейскому фейлу. После победы над "Уйпештом" "Ференцварош" украинского тренера практически гарантировал себе второй подряд титул.

Смотрите, как команда Реброва "Ференцварош" играла в Лиге Европы:

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