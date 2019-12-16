Анчелотти прибыл в Англию, чтобы возглавить клуб Премьер-лиги, а его ассистентом будет Фергюсон

Карло Анчелотти

По информации Sky Sports, бывший тренер "Наполи" Карло Анчелотти прилетел в Англию для того, чтобы подписать контракт с "Эвертоном", который в последнем туре АПЛ сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" – 1:1. Ранее мы писали, что "Эвертон" проснулся и заставил плакать легенду "Челси".

По информации британских СМИ, Анчелотти уже находится в Ливерпуле и проводит переговоры с руководством "Ирисок". Если не случится ничего непредвиденного, то итальянский тренер подпишет контракт с "Эвертоном" до 2022 года. Напомним, что после поражения от "Ливерпуля" (2:5) "Эвертон" отправил в отставку Марко Силву, а команду временно доверили тренировать Данкану Фергюсону, который выступал за клуб в роли игрока с 1994 по 1998, а затем с 2000 по 2006 год. Фергюсон войдет в штаб Анчелотти, но именно шотландец будет готовить команду к ближайшему матчу против "Лестера" в четвертьфинале Кубка лиги.

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Мы уже сообщали, что новый тренер "Эвертона" побежал праздновать гол с болбоем, а не с командой. Шотландский тренер после гола в исполнении Доминика Калверт-Льюина на 84-й минуте встречи помчался вдоль бровки поля, а затем схватил в объятия прибежавшего к нему болбоя. Только после этого он отправился поздравить своих подопечных. Видео эпизода сразу стало вирусным в соцсетях.

В свою очередь "Наполи" уволил Анчелотти после победы в Лиге чемпионов. Его сменил Дженнаро Гаттузо, которому будут платить три миллиона евро в год.

Смотрите также обзор матча прошлого чемпионата Англии "Эвертон" – МЮ – 4:0

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