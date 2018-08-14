Андрей Шевченко лично посетит матч "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:04

Наставник сборной Украины просматривает потенциальных кандидатов в команду перед стартом Лиги Наций

Андрей Шевченко. Фото AFP
Андрей Шевченко. Фото AFP

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и пражской "Славией" вызвал интерес у главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко. Наставник сине-желтых просмотрит матч на "Олимпийском" "вживую", чтобы оценить состояние сборников "Динамо".

Отметим, что ранее Андрей Шевченко со своим помощником Андреа Малдерой посетил матч третьего тура Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером" (1:0), который состоялся 3 августа в Киеве.

В Лиге наций сборная Украины стартует 6 сентября. В этот день сине-желтые сыграют первый выездной матч в группе В против сборной Чехии, поэтому матч против "Славии" вдвойне будет интересен Шевченко.

Вчера состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян Александра Хацкевича. Наставник "Динамо" заявил, что команде нужно будет жалить соперника в атаке, как осы в Праге. В Чехии, напомним, осы покусали его, а также голкипера Дениса Бойко.

Накануне игры форвард Артем Беседин признался, что "Динамо" сделало выводы после первого матча и подойдут к завтрашнему матчу с другой тактикой.

Напомним, что матч "Динамо" – "Славия" пройдет при частично закрытых трибунах – УЕФА наказал "Динамо" за поведение фанатов в матче Лиги Европы прошлого сезона против АЕКа.
футбол, Лига чемпионов, Андрей Шевченко, Динамо Киев, Славия Прага

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zbirna.com

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