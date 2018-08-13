"Динамо" проведет матч против "Славии" при частично закрытых трибунах – это решение УЕФА

Дисциплинарный комитет УЕФА обязал киевское "Динамо" закрыть один из фанатских секторов в НСК "Олимпийский", а именно 43-й, на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против пражской "Славии". Напомним, первый матч "Славия" – "Динамо" в Чехии завершился ничьей 1:1 – на гол Вербича хозяева ответили результативным ударом с пенальти Гушбауэра на 94-й минуте встречи. Ответная встреча пройдет завтра, 14 августа.

Киевляне понесли наказание за неподобающее поведение болельщиков во время домашнего матча против греческого АЕКа в 1/16 финала Лиги Европы прошлого сезона. УЕФА принял это решение еще 31 мая.

Сегодня состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян Александра Хацкевича. Наставник "Динамо" заявил, что команде нужно будет жалить соперника в атаке, как осы в Праге. В Чехии, напомним, осы покусали его, а также голкипера Дениса Бойко.

Также в пресс-конференции принял участие нападающий Артем Беседин. Форвард признался, что "Динамо" сделало выводы после первого матча и подойдут к завтрашнему матчу с другой тактикой.

Напомним, что на днях "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой - героем Евро-2018 среди 19-летних. Против "Славии" он сыграть не сможет, так как не заявлен на этот раунд еврокубков.