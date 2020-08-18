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Игроком недели в Лиге Европы стал автор дубля в ворота чемпиона Украины

18 августа, 19:07

Елена Павлова Елена Павлова

В поединке с "Шахтером" аргентинец отметился двумя голами и результативной передачей

Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, который приложил руку к разгрому донецкого "Шахтера" в полуфинальном поединке со счетом 5:0, признан лучшим игроком недели в Лиге Европы – сообщает официальный сайт УЕФА. В битве за финал с чемпионом Украины Мартинес отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Также на эту награду претендовали Яссин Боно из "Севильи", Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и партнер Мартинеса по "Интеру" Ромелу Лукаку, который установил рекорд Лиги Европы. Отметим, что бельгийский нападающий забивает уже в 10 матчах еврокубка подряд.

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters

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Мартинес перешел в "Интер" летом 2018 года из аргентинского "Расинга" за 25 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 35 матчей в Серии А, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. В 4 матчах Лиги Европы он забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В начале лета Мартинеса хотела купить "Барселона".

В финале Лиги Европы "Интер" встретится с испанской "Севильей" 19 августа в Кельне на стадионе "Райн-Энерги". Начало встречи — в 22:00.

Смотрите, как "Интер" обыграл "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

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Лига Европы нападающий Интер Италия Лаутаро Мартинес Игрок недели
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