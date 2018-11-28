"Аякс" одолел АЕК в "жарком" матче и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Пенальти, удаление, драка болельщиков и взрыв на стадионе: обзор "горячего" матча в Греции
Голландский "Аякс" обыграл на выезде греческий АЕК в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы Е, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил полузащитник сборной Сербии Душан Тадич (68-я и 72-я минуты), забивший первый мяч с пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления на 67-й минуте Марко Ливайи.
Во время матча пострадали голландские болельщики. На стадионе произошла драка с полицией, взрыв и пожар.
Обзор матча АЕК – "Аякс" 0:2
Благодаря этой победе "Аякс" досрочно обеспечил себе участие в 1/8 финала ЛЧ. Команда из Амстердама набрала 11 очков и возглавила таблицу группы, став недосягаемой для идущей на третьем месте португальской "Бенфики" (4 очка после 4 матчей). АЕК потерпел пятое поражение подряд и потерял шансы на попадание в весеннюю часть Лиги Европы.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАВАРИЯ
|5
|4
|1
|0
|12-2
|13
|2
|АЯКС
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|3
|БЕНФИКА
|5
|1
|1
|3
|5-11
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|5
|2-12
|0
В следующем, заключительном туре группового этапа "Аякс" 12 декабря будет на своем поле бороться с мюнхенской "Баварией" за первое место в квартете, а АЕК встретится на выезде с "Бенфикой".
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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