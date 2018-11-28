"Аякс" одолел АЕК в "жарком" матче и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Пенальти, удаление, драка болельщиков и взрыв на стадионе: обзор "горячего" матча в Греции

Голландский "Аякс" обыграл на выезде греческий АЕК в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы Е, прошедшая во вторник в Афинах, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил полузащитник сборной Сербии Душан Тадич (68-я и 72-я минуты), забивший первый мяч с пенальти. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве после удаления на 67-й минуте Марко Ливайи.

Во время матча пострадали голландские болельщики. На стадионе произошла драка с полицией, взрыв и пожар.

Обзор матча АЕК – "Аякс" 0:2

Благодаря этой победе "Аякс" досрочно обеспечил себе участие в 1/8 финала ЛЧ. Команда из Амстердама набрала 11 очков и возглавила таблицу группы, став недосягаемой для идущей на третьем месте португальской "Бенфики" (4 очка после 4 матчей). АЕК потерпел пятое поражение подряд и потерял шансы на попадание в весеннюю часть Лиги Европы.





N Команда И В Н П М О 1 БАВАРИЯ БАВАРИЯ 5 4 1 0 12-2 13 2 АЯКС АЯКС 5 3 2 0 8-2 11 3 БЕНФИКА БЕНФИКА 5 1 1 3 5-11 4 4 АЕК АЕК 5 0 0 5 2-12 0

В следующем, заключительном туре группового этапа "Аякс" 12 декабря будет на своем поле бороться с мюнхенской "Баварией" за первое место в квартете, а АЕК встретится на выезде с "Бенфикой".

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.