Азар отказался от номера Роналду: будет как Майкл Джордан

Бельгийский новичок "Реала" предпочел баскетбольный 23-й номер на спине "семерке", которую носил Криштиану

Эден Азар. Фото: Reuters

Бельгийский вингер Эден Азар принял решение выступать в мадридском "Реале" под 23-м номером. Об этом сообщает испанское издание Marca. Ранее под этим номером в составе "сливочных" играл полузащитник Дэвид Бекхэм, но выбор Азара никак не связан со знаменитым англичанином. Утверждается, что 28-летний бельгиец выбрал 23-й номер в честь баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Интересно, что в прошлом сезоне под 23-м номером за "Реал" выступал защитник Серхио Регилон. Этим летом 22-летний испанец был отдан в аренду "Севилье".

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В лондонском "Челси" Эден Азар играл под "десяткой", но в мадридском клубе этот номер занят хорватским хавбеком Лукой Модричем. Занятно, что еще совсем недавно сообщалось, что "Реал" отдал Азару номер Криштиану Роналду – "семерку". Даже стартовала продажа футболок Королевского клуба с фамилией бельгийца и номером "7" на спине. Однако Эден отказался от этого варианта, видимо, чтобы избежать дополнительных сравнений с Криштиану.

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Напомним, на днях сменил игровой номер Андрей Ярмоленко. Теперь 29-летний футболист, которого Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро, будет выступать с "семеркой" на спине. Кстати, именно под "семеркой" на туманном Альбионе за другую лондонскую команду – "Челси" – в свое время играл Андрей Шевченко – нынешний тренер Ярмолы в сборной Украины.

Также сообщалось, что форма "МанСити", представленная украинцем Зинченко, вызвала рвотный рефлекс у фанатов. Болельщики чемпионов Англии разнесли в пух и прах экипировку, презентованную лидером сборной Украины.

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