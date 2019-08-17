Азар вслед за Месси пропустит стартовый матч чемпионата Испании

Эден Азар / Фото: AFP

Новичок мадридского "Реала" Эден Азар из-за травмы не примет участие в матче 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который пройдет 17 августа. У футболиста диагностировано повреждение передней мышцы левого бедра. Сроки восстановления футболиста "Реал" сообщит позднее.

Напомним, в начале июня Азар перешел в "Реал" из лондонского "Челси", подписав контракт с мадридским клубом до 30 июня 2024 года. Бельгиец будет выступать за новую команду под 7-м номером, который раньше принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду.

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Накануне стало известно, что Азар купил шикарный особняк в Мадриде за 10 миллионов евро. Азар приобрел недвижимость в районе, где проживают и другие игроки мадридского клуба.

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Напомним, что первый тур чемпионата Испании пропустил и лидер "Барселоны" Лионель Месси. Как мы писали ранее, Месси впервые за 10 лет пропустил стар чемпионата Испании. В отсутствие своего лидера каталонцы сенсационно уступили на выезде "Атлетику" из Бильбао.

В этом матче 38-летний форвард "Атлетика" повторил рекорд Месси. Ветеран "Атлетика" Ариц Адурис забивает на протяжении 15 последних сезонов в Испании.

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