Расписание и результаты стартового тура чемпионата Испании

Барселона начинает защиту титула в Бильбао, а украинец Андрей Лунин будет играть в команде Роналдо

/ Фото: AFP

Чемпионат Испании стартует пятничным поединком действующего чемпиона страны "Барселоны" против "Атлетика". Впервые за 10 лет старт Примеры пропустит Лионель Месси – лидер каталонцев не успел восстановиться после травмы.

Обновленный мадридский "Реал" начнет чемпионат выездным матчем против Севильи. Летом команда Зинедина Зидана усилилась на 305 миллионов евро, а главным приобретением команды стал экс-лидер "Челси" Эден Азар.

В этом сезоне украинские болельщики будут болеть за "Вальядолид", цвета которого защищает наш вратарь Андрей Лунин. В стартовом матче сезона клуб, владельцем которого является знаменитый зубастик Роналдо, встретится с "Бетисом".

Также в ближайшее время внимание украинцев будет обращено в сторону "Эспаньола" – будущего соперника луганской "Зари" в плей-офф квалификации Лиги Европы. Перед встречей с командой Виктора Скрипника "Эспаньол" сыграет с "Севильей".

Пятница, 16 августа

22:00 "Атлетик" – "Барселона" – Футбол-2, Oll.tv

Суббота, 17 августа

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18:00 "Сельта" – "Реал" - Футбол-1, Oll.tv

20:00 "Валенсия" – "Реал Сосьедад" - Футбол-1, Oll.tv

21:00 "Мальорка" – "Эйбар"

22:00 "Вильярреал" – "Гранада" - Футбол-1, Oll.tv

22:00 "Леганес" – "Осасуна"

Воскресенье, 18 августа

18:00 "Алавес" – "Леванте"

20:00 "Эспаньол" – "Севилья" - Футбол-2, Oll.tv

22:00 "Бетис" – "Вальядолид"

23:00 "Атлетико" – "Хетафе" - Футбол-1, Oll.tv

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

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