"Барселона" дожмет "Атлетико": прогноз на главный матч 33-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 30 июня, в чемпионате Испании состоится горячая битва местных грандов – каталонская "Барселона" примет мадридский "Атлетико". Начало поединка на данный момент второй и третьей команды Ла Лиги – в 23:00 по киевскому времени. "Барселона" – "Атлетико" онлайн – на нашем сайте с яркими фото и комментариями ключевых эпизодов поединка.

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Несмотря на тяжелые матчи между командами в этом сезоне и поражение Месси и компании в Суперкубке страны, букмекеры верят в победу "Барселоны": коэффициент на ее успех – 1.80, на ничью в этом матче – 3.60 и на выигрыш "Атлетико" в логове соперника – 4.60. Самые популярные исходы на "Камп Ноу" – 1:0 в пользу каталонцев и ничья 1:1 – 6.00.

Альваро Мората / Фото: Reuters

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По мнению аналитиков контор, мадридцам больше всех стоит бояться звезду "блаугранас" и лучшего бомбардира Примеры Лионеля Месси (21 мяч) – показатель 1.95 на его гол, а вот у гостей самым опасным является Альваро Мората – 2.90, а потом уже Диего Коста – 2.50.

Ранее мы рассказывали про тайное собрание руководства "Барселоны" в доме Сетьена перед матчем с "Атлетико" – каталонский гранд пытается сохранить тренера.

Также мы регулярно обновляем прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Испании.

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