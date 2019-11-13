"Барселона" – "Реал": названо точное время начала самого ожидаемого матча года

Руководство Ла Лиги отказалось от варианта проведения игры в дневное время. Дело будет вечером

"Барселона" vs "Реал" / Фото: AFP

Стало известно время начала перенесенного матча 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом", который пройдет 18 декабря, в среду, на каталонском стадионе "Камп Ноу". Как сообщает Twitter Ла Лиги, класико, являющееся едва ли не самым ожидаемым противостоянием всего мирового футбола, стартует в 20:00 по местному времени – то есть, в 21:00 по киевскому.

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Ранее допускалось, что встреча "Барселона" – "Реал" может состоятся в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени, так как это поможет показать поединок в прайм-тайм для азиатских стран. Однако от данного варианта решено было отказаться.

Напомним, матч "Барселона" – "Реал" перенесли с 26 октября из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

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Отметим, что после 12 туров испанского чемпионата "Барселона" и "Реал" делят первое место в турнирной таблице, набрав по 25 очков. Несмотря на это, букмекеры не очень верят, что мадридская команда в нынешнем сезоне сумеет побороться за чемпионство. Безоговорочным фаворитом называют каталонцев. Коэффициент на то, что "Барсе" достанется титул-2020, равен 1.50, тогда как шансы "Реала" оцениваются вдвое ниже (3.00).

Ранее мы писали, что "Барселону" испугала цена за игрока, который забивает в 7 раз больше Месси. В каталонском клубе считают, что 100 миллионов евро за лучшего бомбардира Лиги чемпионов Эрлинга Холанда – это чересчур.

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