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"Бавария" с Коутиньо против Коноплянки: расписание и результаты второго тура Бундеслиги

23 августа, 20:55

После сенсационной потери очков на старте мюнхенский гранд попытается оторваться на "Шальке"

Новичок "Баварии" Коутиньо

Новичок "Баварии" Коутиньо / Фото: AFP

Чемпионат Германии по футболу набирает обороты. На уикенде состоятся матчи второго тура Бундеслиги. Центральным будет гостевой поединок "Баварии" против команды Евгения Коноплянки – "Шальке".

Напомним, в стартовом туре Бундеслиги "Бавария" дома не смогла обыграть "Герту". Команды выдали результативную ничью – 2:2. Мюнхенцев от поражения спас дубль Роберта Левандовски. И теперь от "Баварии" болельщики ждут реванша.

На днях "Бавария" обзавелась звездным новичком, заплатив смехотворную сумму за аренду игрока "Барселоны" Коутиньо. Впрочем, по словам тренера мюнхенцев, Филиппе еще не готов выйти на поле со стартовых минут.

Отметим, что аккурат перед вторым туром Бундселиги "Бешикташ" окончательно отказался от покупки Коноплянки. Теперь будущее лидера сборной Украины оказалось под большим вопросом. Ведь в "Шальке" из-за большой зарплаты Евгения и скорого истечения его контракта хотели побыстрее с ним расстаться. А не получается!

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Отметим, что первый тур Бундеслиги ознаменовался скандалом с таблеткой: обидчика "Шахтера" подозревают в приеме допинга прямо на поле. Антидопинговые службы Германии вплотную взялись за австрийского защитника "Айнтрахта" Хинтереггера. Во втором туре чемпионата его команда гостит у "быков" из Лейпцига.

Чемпионат Германии по футболу, 2 тур

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Пятница, 23 августа
21:30 "Кельн" – "Боруссия" Д ТВ: Футбол 1

Суббота, 24 августа
16:30 "Хоффенхайм" – "Вердер" ТВ: Футбол 1
16:30 "Фортуна" – "Байер"
16:30 "Майнц" – "Боруссия" М
16:30 "Аугсбург" – "Унион"
16:30 "Падерборн 07" – "Фрайбург"
19:30 "Шальке-04" - "Бавария" ТВ: Футбол 1

Воскресенье, 25 августа
16:30 "Лейпциг" – "Айнтрахт" Ф ТВ: Футбол 2
19:00 "Герта" - "Вольфсбург"

Таблица чемпионата Германии

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ Д11005-13
2 ЛЕЙПЦИГ11004-03
3 ФРАЙБУРГ11003-03
4 ФОРТУНА Д11003-13
5 БАЙЕР11003-23
6 ВОЛЬФСБУРГ11002-13
7 АЙНТРАХТ Ф11001-03
8 ГЕРТА10102-21
9 БАВАРИЯ10102-21
10 БОРУССИЯ М10100-01
11 ШАЛЬКЕ10100-01
12 ПАДЕРБОРН10012-30
13 КЕЛЬН10011-20
14 ХОФФЕНХАЙМ10010-10
15 ВЕРДЕР10011-30
16 МАЙНЦ10010-30
17 АУГСБУРГ10011-50
18 УНИОН БЕРЛИН10010-40

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чемпионат Германии Бавария Евгений Коноплянка Шальке Филиппе Коутиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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