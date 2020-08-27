"Богиня в красном": у подписчиков жены Степаненко отобрало дар речи

Фото в красном кружевном платье с глубоким декольте на ступеньках произвело фурор

Жена полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко – Маргарита – произвела настоящий фурор на своей страничке в Instagram. Фото в красном кружевном платье с глубоким декольте на ступеньках вызвало живое обсуждение среди подписчиков девушки. Ранее мы писали, что жена украинского футболиста встретилась с самым дорогим игроком "Реала".

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"И это мама троих детей? Может детей Тарас рожал?", – восхищались фигурой Маргариты ее подписчики. "Ну, просто слов нет!", "Огонь!", "Новый ангел Victoria's Secret", "Богиня в красном", – не унимались фоловеры. А на вопрос, куда она собралась на этот раз, Степаненко ответила: "Это был день рождения".

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INSTAGRAM

INSTAGRAM

Мы уже также писали про нестандартный отдых топового футболиста Украины. Тарас Степаненко использовал перерыв в чемпионате Украины, чтобы отвести в отпуск в США свою большую семью – жену Маргариту и троих сыновей. Сначала они побывали на известной аллигаторовой ферме. "Просто невероятная прогулка на airboat. Все аллигаторы остались в целости и невредимости", – пошутил Тарас.

Ранее мы также рассказывали про красоток, которые очаровали игроков "Шахтера".

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Смотрите, как Тарас Степаненко играл в Суперкубке Украины

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