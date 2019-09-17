"Боруссия" Д – "Барселона": где смотреть матч Лиги чемпионов

Сигнал Идуна Парк

В группе F матча Лиги чемпионов пройдет поединок дортмундской "Боруссии" и каталонской "Барселоны". Мы проведем онлайн матча "Боруссия Д" – "Барселона".

Матч двух команд состоится во вторник, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Барселона" в Украине состоится на телеканале "Футбол 1".

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Напомним, 14 сентября, "Барселона" на "Камп Ноу" разгромила "Валенсию" со счетом 5:2. В составе "сине-гранатовых" дубль оформил нападающий Луис Суарес.

Ранее мы писали, что лидер команды Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если футболист сборной Аргентины решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" – Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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