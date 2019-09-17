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"Боруссия Д" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионов

17 сентября, 16:38

Поединок Лиги чемпионов в группе F

"Барселона" - фаворит номер один

"Барселона" - фаворит номер один / Фото: AFP

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Лига чемпионов возвращается! В первом туре группового этапа сыграют дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона". Поединок пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Германии. На нашем сайте будет доступен онлайн матча.

"Боруссия" Д – "Барселона" 0:0

Обе команды очень мало пересекались между собой. В последние 10 лет, немецкий коллектив сыграл с "Барселоной" лишь два раза в матчах за Суперкубок УЕФА 1998 года. В Германии команды разошлись вничью 1:1, а в Барселоне выиграли хозяева 2:0.

В чемпионате Испании каталонский клуб на выходных выдал, наверное, лучший свой матч на старте сезона. В Барселону приезжала "Валенсия" и была разгромлена со счетом 5:2. Главным героем матча стал молодой Фати, от которого ждут продолжения демонстрации своего уровня.

"Боруссия" на выходных также победила и с крупным счетом. В принципиальном противостоянии с "Байером" команда Люсьена Фавра забила четырежды.

В лигочемпионовском противостоянии хозяева не смогут рассчитывать на вратаря Луку Унбехауна и полузащитника Нико Шульца. Под вопросом участие оборонцев Лукаша Пищека и Матеу Морея.

А вот каталонский клуб остался без защитника Самуэля Умтити. Участие нападающих Лионеля Месси и Усмана Дембеле остается неразрешенным. Хоть аргентинец и попал в заявку на матч Лиги чемпионов, но вряд ли появится с первых минут.

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Фаворит поединка:

Букмекеры отдают предпочтение каталонской "Барселоне". На команду Вальверде можно поставить с коэффициентом 2,26, тогда как шансы "Боруссии" расценивают в 3,1. Ничья оценивается в – 3,7

Что сказали тренеры:

"Боруссия" отлично контролируют мяч, они также сильны в контратакующем футболе. Мы не знаем, как они будут играть. Будет ли Ансу Фати завтра самым юным футболистом "Барселоны", вышедшим в стартовом состав? Если он будет играть, то явно не для рекордов, а потому что он необходим команде. Фати – невероятно талантливый футболист, и мы невероятно довольным им", – рассказал Вальверде.

"Мы должны быть сконцентрированы в течение 95 минут. Мы хотели бы идти вперед, насколько это возможно. Но надо также хорошо защищаться, это очень важно. "Барселона" играет очень хорошо, при этом способна контратаковать, но мы будем готовы к этому", – рассказал Люсьен Фавр.

Ориентировочные составы:

"Боруссия": Бурки - Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейру -Дилэйни, Витсель - Санчо, Ройс, Брандт — Алькасер

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, де Йонг - Гризманн, Суарес, Фати

Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня

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Лига чемпионов Барселона Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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