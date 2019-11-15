Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Бразилия – Аргентина: где смотреть суперматч с великим возвращением Лионеля Месси

15 ноября, 17:56

Список трансляций товарищеского матча грандов мирового футбола в столице Саудовской Аравии

В пятницу, 15 ноября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе "Университета Короля Сауда" состоится товарищеский матч сборных Бразилии и Аргентины. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Этот поединок будет первым для звезды аргентинцев Лионеля Месси после дисквалификации, которую он получил за обвинение боссов южноамериканского футбола в коррупции в пользу Бразилии.

Букмекеры о матче Бразилия – Аргентина 15 ноября. Фаворитом товарищеского матча грандов мирового футбола аналитики считают бразильцев. На их победу установлен коэффициент 2.23, на ничью – 3.30, на победу аргентинцев – 3.30. Иными словами, вероятность выигрыша Бразилии оценивается в 42 процента, а ничейного исхода, как и выигрыша Аргентины – в 29 процентов.

Читайте также: Президент "Барселоны" не оставил сомнений относительно будущего Месси в клубе

Реклама

Где смотреть матч Бразилия – Аргентина. Пятница, 19:00 (киевское время)

  • Arena Sport 2 Хорватия
  • KSA Sports 1
  • Sport 1 Венгрия
  • Sport 4 Израиль
  • Sport TV1 Португалия
  • SporTV Бразилия
  • TyC Sports Аргентина

Список игроков Аргентины на матч с Бразилией

  • Вратари: Агустин Марчесин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс")
  • Защитники: Хуан Фойт ("Тоттенхэм Хотспур"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья (Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Неуэн Перес ("Фамаликан")
  • Полузащитники: Гидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм Хотспур"), Леандро Паредес ("ПСЖ"), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья")
  • Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус")

Читайте также: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира": экс-игрок сборной Аргентины раскритиковал Лео

В тренде
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

Отметим, что в заявке бразильцев нет ни одного игрока из их национального чемпионата. А также нет самого дорогого футболиста мира Неймара, который не был вызван в лагерь "Селесао" из-за травмы.

Список игроков Бразилии на матч с Аргентиной

  • Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Алиссон ("Ливерпуль"), Даниэл Фузато ("Рома")
  • Защитники: Данилу, Алекс Сандру (оба – "Ювентус"), Эмерсон ("Бетис"), Ренан Лоди, Фелипе (оба – "Атлетико"), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба – "ПСЖ"), Эдер Милитау ("Реал")
  • Полузащитники: Каземиру ("Реал"), Артур ("Барселона"), Фабинью ("Ливерпуль"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Филиппе Коутинью ("Бавария"), Лукас Пакета ("Милан")
  • Нападающие: Родригу ("Реал"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль"), Ришарлисон ("Эвертон"), Виллиан ("Челси"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Давид Нерес ("Аякс")

Смотрите, как Бразилия в товарищеском матче обыгрывала Чехию

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье сборная Украины обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

товарищеский матч Лионель Месси сборная Бразилии сборная Аргентины

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...