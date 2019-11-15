Бразилия – Аргентина: где смотреть суперматч с великим возвращением Лионеля Месси

В пятницу, 15 ноября, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе "Университета Короля Сауда" состоится товарищеский матч сборных Бразилии и Аргентины. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Этот поединок будет первым для звезды аргентинцев Лионеля Месси после дисквалификации, которую он получил за обвинение боссов южноамериканского футбола в коррупции в пользу Бразилии.

Букмекеры о матче Бразилия – Аргентина 15 ноября. Фаворитом товарищеского матча грандов мирового футбола аналитики считают бразильцев. На их победу установлен коэффициент 2.23, на ничью – 3.30, на победу аргентинцев – 3.30. Иными словами, вероятность выигрыша Бразилии оценивается в 42 процента, а ничейного исхода, как и выигрыша Аргентины – в 29 процентов.

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Где смотреть матч Бразилия – Аргентина. Пятница, 19:00 (киевское время)

Arena Sport 2 Хорватия

KSA Sports 1

Sport 1 Венгрия

Sport 4 Израиль

Sport TV1 Португалия

SporTV Бразилия

TyC Sports Аргентина

Список игроков Аргентины на матч с Бразилией

Вратари: Агустин Марчесин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс")

Защитники: Хуан Фойт ("Тоттенхэм Хотспур"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья (Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Неуэн Перес ("Фамаликан")

Полузащитники: Гидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм Хотспур"), Леандро Паредес ("ПСЖ"), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус")

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Отметим, что в заявке бразильцев нет ни одного игрока из их национального чемпионата. А также нет самого дорогого футболиста мира Неймара, который не был вызван в лагерь "Селесао" из-за травмы.

Список игроков Бразилии на матч с Аргентиной

Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Алиссон ("Ливерпуль"), Даниэл Фузато ("Рома")

Защитники: Данилу, Алекс Сандру (оба – "Ювентус"), Эмерсон ("Бетис"), Ренан Лоди, Фелипе (оба – "Атлетико"), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба – "ПСЖ"), Эдер Милитау ("Реал")

Полузащитники: Каземиру ("Реал"), Артур ("Барселона"), Фабинью ("Ливерпуль"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Филиппе Коутинью ("Бавария"), Лукас Пакета ("Милан")

Нападающие: Родригу ("Реал"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль"), Ришарлисон ("Эвертон"), Виллиан ("Челси"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Давид Нерес ("Аякс")

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Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье сборная Украины обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

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