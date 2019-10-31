Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Месси вызван в сборную Аргентины – впервые после слов о "коррупции в пользу Бразилии"

31 октября, 23:51

Лионель, наконец-то, отбыл дисквалификацию за критику футбольных властей своего родного континента

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

Реклама

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал список игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября). Лионель Месси отбыл трехмесячную дисквалификацию за обвинения Южноамериканской конфедерации футбола в коррупции и получил вызов в команду.

Напомним, на Кубке Америки-2019 Месси не вышел на награждение после победы в "бронзовом" матче с Чили, в котором он был удален. Свое решение форвард "Барселоны" объяснил скандальными словами.

"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения, – заявил тогда Лионель Месси. – Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии"

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

За эти заявления Лионелю Месси грозило двухлетнее отлучение от матчей за сборную Аргентины. Но позже он принес извинения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), и нападающему выписали всего лишь трехмесячную дисквалификацию.

Читайте также: Король футбола! В день рождения Марадона руководил командой, восседая на троне

Полный состав Аргентины на матчи с Бразилией и Уругваем

  • Вратари: Агустин Марчесин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс")
  • Защитники: Хуан Фойт ("Тоттенхэм Хотспур"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья (Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Неуэн Перес ("Фамаликан")
  • Полузащитники: Гидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм Хотспур"), Леандро Паредес ("ПСЖ"), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья")
  • Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус").

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Отметим, что на днях Лионель Месси обставил Криштиану Роналду по голам на клубном уровне. Обойти своего принципиального соперника аргентинцу помог дубль в ворота конкурента Андрея Лунина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лионель Месси сборная Аргентины КОНМЕБОЛ

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...