Месси вызван в сборную Аргентины – впервые после слов о "коррупции в пользу Бразилии"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал список игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября). Лионель Месси отбыл трехмесячную дисквалификацию за обвинения Южноамериканской конфедерации футбола в коррупции и получил вызов в команду.
Напомним, на Кубке Америки-2019 Месси не вышел на награждение после победы в "бронзовом" матче с Чили, в котором он был удален. Свое решение форвард "Барселоны" объяснил скандальными словами.
"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения, – заявил тогда Лионель Месси. – Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии"
За эти заявления Лионелю Месси грозило двухлетнее отлучение от матчей за сборную Аргентины. Но позже он принес извинения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), и нападающему выписали всего лишь трехмесячную дисквалификацию.
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Полный состав Аргентины на матчи с Бразилией и Уругваем
- Вратари: Агустин Марчесин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс")
- Защитники: Хуан Фойт ("Тоттенхэм Хотспур"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья (Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Неуэн Перес ("Фамаликан")
- Полузащитники: Гидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм Хотспур"), Леандро Паредес ("ПСЖ"), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья")
- Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус").
Отметим, что на днях Лионель Месси обставил Криштиану Роналду по голам на клубном уровне. Обойти своего принципиального соперника аргентинцу помог дубль в ворота конкурента Андрея Лунина.
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