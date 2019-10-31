Месси вызван в сборную Аргентины – впервые после слов о "коррупции в пользу Бразилии"

Лионель Месси / Фото: AFP

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал список игроков, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Бразилией (15 ноября) и Уругваем (19 ноября). Лионель Месси отбыл трехмесячную дисквалификацию за обвинения Южноамериканской конфедерации футбола в коррупции и получил вызов в команду.

Напомним, на Кубке Америки-2019 Месси не вышел на награждение после победы в "бронзовом" матче с Чили, в котором он был удален. Свое решение форвард "Барселоны" объяснил скандальными словами.

"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения, – заявил тогда Лионель Месси. – Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии"

Лионель Месси / Фото: AFP

За эти заявления Лионелю Месси грозило двухлетнее отлучение от матчей за сборную Аргентины. Но позже он принес извинения Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), и нападающему выписали всего лишь трехмесячную дисквалификацию.

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Полный состав Аргентины на матчи с Бразилией и Уругваем

Вратари: Агустин Марчесин ("Порту"), Хуан Муссо ("Удинезе"), Эмилиано Мартинес ("Арсенал"), Эстебан Андрада ("Бока Хуниорс")

Защитники: Хуан Фойт ("Тоттенхэм Хотспур"), Ренцо Саравия ("Порту"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Херман Пеццелья (Фиорентина"), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед"), Вальтер Каннеманн ("Гремио"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Неуэн Перес ("Фамаликан")

Полузащитники: Гидо Родригес ("Америка"), Джовани Ло Чельсо ("Тоттенхэм Хотспур"), Леандро Паредес ("ПСЖ"), Николас Домингес ("Велес"), Родриго Де Пауль ("Удинезе"), Маркос Акунья ("Спортинг"), Роберто Перейра ("Уотфорд"), Лукас Окампос ("Севилья")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Николас Гонсалес ("Штутгарт"), Лукас Аларио ("Байер"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус").

Лионель Месси / Фото: Reuters

Отметим, что на днях Лионель Месси обставил Криштиану Роналду по голам на клубном уровне. Обойти своего принципиального соперника аргентинцу помог дубль в ворота конкурента Андрея Лунина.

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