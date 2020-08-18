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"Интер" – "Шахтер": названы лучший и худший игроки полуфинала Лиги Европы

18 августа, 09:21

Олег Люлька Олег Люлька

Самую высокую оценку за поединок аналитики выставили Лаутаро Мартинесу, самую низкую - Андрею Пятову

Аналитический портал WhoScored назвал аргентинского форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса лучшим игроком полуфинала Лиги Европы против "Шахтера", в котором миланский клуб обыграл чемпионов Украины 5:0 и вышел в финал турнира, где 21 августа в Кельне сыграет с "Севильей".

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22-летний Мартинес, который в поединке с "Шахтером" отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, получил за матч от аналитиков WhoScored максимально возможные 10 баллов.

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters

При этом самую низкую оценку из всех футболистов, участвовавших в игре "Интер" – "Шахтер", выставили вратарю "горняков" Андрею Пятову (4,9), после обрезки которого миланский клуб открыл счет в этом противостоянии.

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Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что Мартинес – трансферная мечта "Барселоны". Каталонцы предлагали "Интеру" за Лаутаро 60 млн евро, Видаля и Семеду в придачу. Но миланцев это не устроило.

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (5:0)

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Ранее наставник миланцев рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть дончан и выйти в финал Лиги Европы. "Шахтер" для меня – команда с большими, талантливыми игроками", – заявил после игры Антонио Конте.

При этом главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, комментируя поражение от "Интера", назвал решающим моментом поединка второй гол в исполнении итальянского клуба.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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