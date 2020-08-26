Бывшему тренеру "Динамо" не понравилось, в каком стиле киевляне выиграли Суперкубок

Бывшему главному тренеру "Динамо" и сборной Украины Йожефу Сабо не понравилось, в каком стиле киевляне обыграли "Шахтер" в поединке за Суперкубок Украины-2020. Напомним, динамовцы, защищаясь большую часть матча у своих ворот, удачно сыграли на контратаках, одолев "горняков" со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для Мирчи Луческу у руля "Динамо".

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"Поздравляю "Динамо" с выигрышем. Для молодежи это нужно, у них все впереди. Но мне такой футбол не нравится. Я люблю агрессивный футбол, когда обе команды и защищаются, и атакуют, и забивают. А когда становятся эти "автобусы" – в Европе практически никто так не играет. Хотелось бы, чтобы "Динамо" играло в хороший, активный футбол", – заявил Сабо в "Студии Live" на канале "Футбол 1"

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

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Напомним, сам Луческу, комментируя выигрыш первого трофея с "Динамо",заявил: "Техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда".

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