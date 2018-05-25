Цены фан-зоны Лиги чемпионов: мороженое можно купить за 100 грн, шарф – в пять раз дороже

В столице Украины открылась фан-зона к финалу Лиги чемпионов, в котором 26 мая на "Олимпийском" встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" уже доступен на нашем сайте. "Фестиваль чемпионов" в четверг открыли мэр Киева Виталий Кличко и легендарный футболист сборной Бразилии Кафу.

Фанз-зона на Крещатике начинается от ЦУМа и тянется до самого Майдана. На входе вежливые стюарды проверяют, чтобы на территорию не пронесли запрещенные предметы, в том числе пластиковые бутылки, а у некоторых забирали даже хлеб. В редких случаях проверяют металлодетектором.

Сразу бросилось в глаза достаточное количество туалетов и мусорных контейнеров – в фан-зоне придерживаются чистоты. Кроме этого на территории работали уборщики.

Еще до захода в фан-зону из потока шума выделялось песнопение английских фанатов. Они так горлали, что перекрикивали звучащую из колонок музыку. Мимо проходили поклонники "Реала", но никто из иностранцев даже не думал конфликтовать – только обменялись колкостями в адрес друг друга и с улыбками разошлись по своим делам.

Англичане разложили на траве флаги любимого клуба и принялись воспевать лидера команды – египтянина Мохамеда Салаха. А один из присутствующих при упоминании футболиста встал на колени и принялся кланяться. За всем этим следила многочисленная толпа, снимая происходящее на телефоны.

Кстати, позже стало известно, что вечером неизвестные напали на болельщиков "Ливерпуля". Английские болельщики получили порезы и раны головы и шеи.

По всей длине фан-зоны с одной стороны стоят развлекательные локации от различных спонсоров, фан-шоп и даже выставлен сам трофей, а по другую тянутся фаст-фуды. Цены ориентированы на иностранных гостей. Продавцы видимо, считают, что, если они уже приехали в Украину, несмотря на стоимость проживания, то могут себе позволить хот-дог за 70 грн и бокал пива за 60.

В соседней палатке с едой продают хачапури от 70 грн и за такую же стоимость панини. А за мороженое с дополнениями придется выложить 100 грн.

Цены на футбольную атрибутику еще больше кусаются – на моих глазах иностранцу пытались продать шарф с эмблемами двух команд за 500 грн. Уже на выходе из фан-зоны шарфы продают за 300 грн, хотя, услышав вопрос о цене на понятном языке, бабушка тут же отвернулась, поняв, что местные за такую сумму не будут приобретать "розу". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.