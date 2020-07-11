Человек-паук: главный претендент на "Золотой мяч" явил миру невероятный способ отжиманий

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски показал, что он умеет не только штамповать голы

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился невероятным способом отжимания от пола. Видео, опубликованное известным порталом футбольных приколов 444, лишний раз доказывает, что форвард мюнхенского клуба не просто крут, а суперкрут. Напомним, накануне Левандовски был признан лучшим игроком Бундеслиги.

Реклама

Во время своего эффектного физического упражнения Роберт Левандовски умудряется держать руки на полу, при этом, в промежутках между отжиманиями, он ногами вскарабкивается вверх по стене, подобно пауку, переходя в практически вертикальную стойку. Поистине чемпионская ловкость!

INSTAGRAM

Читайте также: Тайны лучшего бомбардира Европы: что помешало переходу в "Реал" и какой настоящий возраст игрока

Ранее американский новостной портал Bleacher Report представил свой рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона в Европе, который прерывался из-за пандемии коронавируса. Первое место в нем занимает Левандовски, в 10 матчах "Баварии" поразивший ворота соперников 12 раз.

Реклама Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Также мы рассказывали, что Левандовски лидирует в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" в 2020 году. Вторую позицию в списке занимает Криштиану Роналду, третьим идет Кевин Де Брюйне.

Смотрите, как Левандовски забивает в Лиге чемпионов

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама