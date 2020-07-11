Человек-паук: главный претендент на "Золотой мяч" явил миру невероятный способ отжиманий

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски поделился невероятным способом отжимания от пола. Видео, опубликованное известным порталом футбольных приколов 444, лишний раз доказывает, что форвард мюнхенского клуба не просто крут, а суперкрут. Напомним, накануне Левандовски был признан лучшим игроком Бундеслиги.
Во время своего эффектного физического упражнения Роберт Левандовски умудряется держать руки на полу, при этом, в промежутках между отжиманиями, он ногами вскарабкивается вверх по стене, подобно пауку, переходя в практически вертикальную стойку. Поистине чемпионская ловкость!
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Ранее американский новостной портал Bleacher Report представил свой рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона в Европе, который прерывался из-за пандемии коронавируса. Первое место в нем занимает Левандовски, в 10 матчах "Баварии" поразивший ворота соперников 12 раз.
Также мы рассказывали, что Левандовски лидирует в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" в 2020 году. Вторую позицию в списке занимает Криштиану Роналду, третьим идет Кевин Де Брюйне.
Смотрите, как Левандовски забивает в Лиге чемпионов
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