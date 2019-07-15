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Чемпион Европы вернулся в Украину и будет выступать за новичка Премьер-лиги

15 июля, 20:32

Последние два сезона Коркишко провел во второй лиге Турции

Дмитрий Коркишко
Дмитрий Коркишко. Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Очередным новичком новичка Премьер-лиги СК "Днепр-1" в текущем межсезонье стал 29-летний полузащитник Дмитрий Коркишко. Сегодня он подписал соглашение с днепрянами сроком на один год. Ранее мы писали, что новичок украинской Премьер-лиги подписал контракт с канадским форвардом. За СК "Днепр-1" будет выступать 20-летний Арамис Кузин.

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Дмитрий Коркишко родился 4 мая 1990 года в Черкассах и является воспитанником киевского "Динамо", но за первую команду так и не сыграл ни одного матча. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди 19-летних футболистов.

В Премьер-лиге дебютировал в составе столичного "Арсенала", после чего в 2014 году отправился в ФК "Минск". Далее провел полгода в Первой лиге Украины за ФК "Полтава", после чего два сезона выступал в УПЛ за одесский "Черноморец" – 43 матча, 8 забитых мячей в чемпионате и 2 матча в Кубке. Предыдущие два сезона Коркишко провел во второй лиге Турции: сначала защищал цвета "Гиресунспора", а затем " Хатайспора".

Также мы писали, что чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Футболистов "Динамо", ставших победителями мирового первенства, не очень приветливо встретили в новой команде.

Также мы писали, что в чемпионате Украины со следующего сезона вводится система VAR. В первом круге систему видеопомощи арбитрам будут тестировать, а введут в феврале-марте.

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Тег чемпионат Украины, Днепр-1, Дмитрий Коркишко

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Источник:

Официальный сайт СК "Днепр-1"

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