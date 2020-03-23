"Чемпионат должен закончиться любой ценой. Хоть в августе", – французский функционер футбола

Пока что никто не может сказать, когда же вновь начнутся спортивные соревнования по всему миру. Хотя в Китае готовятся к возобновлению чемпионата по баскетболу уже с апреля. В Европе же, судя по всему, раньше середине мая спортивные арены не оживут.

Так сегодня УЕФА принял решение о переносе финалов еврокубков. В то же время Президент ассоциации клубов чемпионата Франции Бернар Каяццо выразил мнение, что национальные турниры следует завершить. Хотя, скажем, Лига 1 возобновится нескоро.

"Необходимо завершить чемпионат любой ценой, даже если это означает, что он должен закончиться в июле-августе и сразу же возобновиться. Сейчас все клубы теряют около 250 миллионов евро в месяц, но мы не можем играть, пока ситуация не изменится. Пока можно сказать, что чемпионат возобновится в июле, а в лучшем случае 15 июня".

Читайте о том, что после коронавируса УЕФА и ФИФА подумывают объединить два сезона.

Ранее вероятным сроком возобновления футбольных турниров называлось 15 мая. Хотя итальянцы хотели поспешить и говорили даже о 3 мая. В чемпионате Франции не сыграли еще 10 туров.

В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Узнайте, как футболист мадридского "Атлетико" на карантине подшутил над своей девушкой.

Смотрите, как французский "Лион" обыгрывал итальянский "Ювентус" в Лиге чемпионов

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама