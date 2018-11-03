"Барселона" против аутсайдера из Мадрида: расписание и результаты 11 тура Примеры
Тур чемпионата Испании по футболу завершится в понедельник матчем "Эспаньол" – "Атлетик"
В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 11 тура Ла Лиги.
В субботу вечером лидер чемпионата "Барселона" на выезде сыграет с аутсайдером – "Райо Вальекано", после чего клуб из Мадрида, в случае поражения, может опуститься на чистое последнее место в турнирной таблице.
"Реал" в субботу примет "Вальядолид". Завершится тур матчем "Эспаньол" – "Атлетик" в понедельник.
Суббота, 3 ноября:
14:00 "Леганес" – "Атлетико" – 1:1
17:15 "Реал" – "Вальядолид"
19:30 "Валенсия" – "Жирона"
21:45 "Райо Вальекано" – "Барселона"
Воскресенье, 4 ноября:
13:00 "Эйбар" – "Алавес"
17:15 "Вильярреал" – "Леванте"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Севилья"
19:30 "Уэска" – "Хетафе"
21:45 "Бетис" – "Сельта"
Понедельник, 5 ноября:
22:00 "Эспаньол" – "Атлетик"
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|10
|6
|3
|1
|28-12
|21
|2
|АТЛЕТИКО
|11
|5
|5
|1
|13-6
|20
|3
|АЛАВЕС
|10
|6
|2
|2
|14-9
|20
|4
|СЕВИЛЬЯ
|10
|6
|1
|3
|22-13
|19
|5
|ЭСПАНЬОЛ
|10
|5
|3
|2
|14-8
|18
|6
|ВАЛЬЯДОЛИД
|10
|4
|4
|2
|9-7
|16
|7
|ЛЕВАНТЕ
|10
|5
|1
|4
|16-15
|16
|8
|ХЕТАФЕ
|10
|4
|3
|3
|10-8
|15
|9
|РЕАЛ МАДРИД
|10
|4
|2
|4
|14-14
|14
|10
|ЖИРОНА
|10
|3
|4
|3
|12-14
|13
|11
|СЕЛЬТА
|10
|3
|4
|3
|17-13
|13
|12
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|10
|3
|3
|4
|12-13
|12
|13
|БЕТИС
|10
|3
|3
|4
|5-9
|12
|14
|ВАЛЕНСИЯ
|10
|1
|8
|1
|7-8
|11
|15
|ЭЙБАР
|10
|3
|2
|5
|10-17
|11
|16
|АТЛЕТИК
|10
|1
|7
|2
|11-15
|10
|17
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|10
|2
|3
|5
|8-10
|9
|18
|ЛЕГАНЕС
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|10
|1
|3
|6
|10-20
|6
|20
|УЭСКА
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
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