"Барселона" против аутсайдера из Мадрида: расписание и результаты 11 тура Примеры

Тур чемпионата Испании по футболу завершится в понедельник матчем "Эспаньол" – "Атлетик"

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 11 тура Ла Лиги.

В субботу вечером лидер чемпионата "Барселона" на выезде сыграет с аутсайдером – "Райо Вальекано", после чего клуб из Мадрида, в случае поражения, может опуститься на чистое последнее место в турнирной таблице.

"Реал" в субботу примет "Вальядолид". Завершится тур матчем "Эспаньол" – "Атлетик" в понедельник.

Суббота, 3 ноября:

14:00 "Леганес" – "Атлетико" – 1:1

17:15 "Реал" – "Вальядолид"

19:30 "Валенсия" – "Жирона"

21:45 "Райо Вальекано" – "Барселона"

Воскресенье, 4 ноября:

13:00 "Эйбар" – "Алавес"

17:15 "Вильярреал" – "Леванте"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Севилья"

19:30 "Уэска" – "Хетафе"

21:45 "Бетис" – "Сельта"

Понедельник, 5 ноября:

22:00 "Эспаньол" – "Атлетик"

Турнирная таблица чемпионата Испании: