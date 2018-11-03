"Барселона" против аутсайдера из Мадрида: расписание и результаты 11 тура Примеры

Сегодня, 16:57

Тур чемпионата Испании по футболу завершится в понедельник матчем "Эспаньол" – "Атлетик"

&quot;Барселона&quot; в прошлом туре разгромила &quot;Реал&quot; 5:1. Фото AFP
"Барселона" в прошлом туре разгромила "Реал" 5:1. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 11 тура Ла Лиги.

В субботу вечером лидер чемпионата "Барселона" на выезде сыграет с аутсайдером – "Райо Вальекано", после чего клуб из Мадрида, в случае поражения, может опуститься на чистое последнее место в турнирной таблице.

"Реал" в субботу примет "Вальядолид". Завершится тур матчем "Эспаньол" – "Атлетик" в понедельник.

Суббота, 3 ноября:

14:00 "Леганес" – "Атлетико" – 1:1

17:15 "Реал" – "Вальядолид"

19:30 "Валенсия" – "Жирона"

21:45 "Райо Вальекано" – "Барселона"

Воскресенье, 4 ноября:

13:00 "Эйбар" – "Алавес"

17:15 "Вильярреал" – "Леванте"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Севилья"

19:30 "Уэска" – "Хетафе"

21:45 "Бетис" – "Сельта"

Понедельник, 5 ноября:

22:00 "Эспаньол" – "Атлетик"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 10 6 3 1 28-12 21
2  АТЛЕТИКО 11 5 5 1 13-6 20
3  АЛАВЕС 10 6 2 2 14-9 20
4  СЕВИЛЬЯ 10 6 1 3 22-13 19
5  ЭСПАНЬОЛ 10 5 3 2 14-8 18
6  ВАЛЬЯДОЛИД 10 4 4 2 9-7 16
7  ЛЕВАНТЕ 10 5 1 4 16-15 16
8  ХЕТАФЕ 10 4 3 3 10-8 15
9  РЕАЛ МАДРИД 10 4 2 4 14-14 14
10  ЖИРОНА 10 3 4 3 12-14 13
11  СЕЛЬТА 10 3 4 3 17-13 13
12  РЕАЛ СОСЬЕДАД 10 3 3 4 12-13 12
13  БЕТИС 10 3 3 4 5-9 12
14  ВАЛЕНСИЯ 10 1 8 1 7-8 11
15  ЭЙБАР 10 3 2 5 10-17 11
16  АТЛЕТИК 10 1 7 2 11-15 10
17  ВИЛЬЯРРЕАЛ 10 2 3 5 8-10 9
18  ЛЕГАНЕС 11 2 3 6 9-16 9
19  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 10 1 3 6 10-20 6
20  УЭСКА 10 1 2 7 8-22 5

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Сегодня|Спорт

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