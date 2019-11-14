Чемпионы мира пробились на Евро-2020, не выходя на поле

Определились еще два участника финальной части чемпионата Европы 2020 года. Сборная Турции в первом матче дня разошлась миром с Исландией (0:0) и гарантировала себе путевку на Евро. А сборной Франции даже не пришлось выходить на поле – исландцы не смогли выиграть и теперь в любом случае не смогут догнать французов, как бы они не сыграли оставшиеся матчи в отборе.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|9
|6
|2
|1
|16-3
|20
|2
|ФРАНЦИЯ
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|3
|ИСЛАНДИЯ
|9
|5
|1
|3
|12-10
|16
|4
|АЛБАНИЯ
|8
|4
|0
|4
|14-10
|12
|5
|АНДОРРА
|8
|1
|0
|7
|1-16
|3
|6
|МОЛДОВА
|8
|1
|0
|7
|2-22
|3
Напомним, что ранее участие в Евро-2020 себе гарантировали Украина, Испания, Польша, Бельгия, Россия и Италия. Сегодня сборная Украины провела товарищеский матч против Эстонии в Запорожье. Победный гол на свой счет записал Роман Безус.
Ранее мы писали, сколько заработают участники Евро-2020. Украина уже гарантированно получит 250 миллионов грн. А чемпион Европы, выигравший все три матча на групповом этапе, сможет заработать 34 млн евро.
Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.
Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.
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