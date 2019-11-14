Чемпионы мира пробились на Евро-2020, не выходя на поле

Исландия осталась за бортом Евро-2020 / Фото: Reuters

Определились еще два участника финальной части чемпионата Европы 2020 года. Сборная Турции в первом матче дня разошлась миром с Исландией (0:0) и гарантировала себе путевку на Евро. А сборной Франции даже не пришлось выходить на поле – исландцы не смогли выиграть и теперь в любом случае не смогут догнать французов, как бы они не сыграли оставшиеся матчи в отборе.

N Команды И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 9 6 2 1 16-3 20 2 ФРАНЦИЯ 8 6 1 1 21-5 19 3 ИСЛАНДИЯ 9 5 1 3 12-10 16 4 АЛБАНИЯ 8 4 0 4 14-10 12 5 АНДОРРА 8 1 0 7 1-16 3 6 МОЛДОВА 8 1 0 7 2-22 3

Напомним, что ранее участие в Евро-2020 себе гарантировали Украина, Испания, Польша, Бельгия, Россия и Италия. Сегодня сборная Украины провела товарищеский матч против Эстонии в Запорожье. Победный гол на свой счет записал Роман Безус.

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Ранее мы писали, сколько заработают участники Евро-2020. Украина уже гарантированно получит 250 миллионов грн. А чемпион Европы, выигравший все три матча на групповом этапе, сможет заработать 34 млн евро.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.

Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

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