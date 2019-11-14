Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,32
26,76

Чемпионы мира пробились на Евро-2020, не выходя на поле

14 ноября, 21:19

Чемпионат Европы пройдет без знаменитых исландских болельщиков

Исландия осталась за бортом Евро-2020

Исландия осталась за бортом Евро-2020 / Фото: Reuters

Определились еще два участника финальной части чемпионата Европы 2020 года. Сборная Турции в первом матче дня разошлась миром с Исландией (0:0) и гарантировала себе путевку на Евро. А сборной Франции даже не пришлось выходить на поле – исландцы не смогли выиграть и теперь в любом случае не смогут догнать французов, как бы они не сыграли оставшиеся матчи в отборе.

N

Команды

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ962116-320
2 ФРАНЦИЯ861121-519
3 ИСЛАНДИЯ951312-1016
4 АЛБАНИЯ840414-1012
5 АНДОРРА81071-163
6 МОЛДОВА81072-223

Напомним, что ранее участие в Евро-2020 себе гарантировали Украина, Испания, Польша, Бельгия, Россия и Италия. Сегодня сборная Украины провела товарищеский матч против Эстонии в Запорожье. Победный гол на свой счет записал Роман Безус.

Реклама

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"

Ранее мы писали, сколько заработают участники Евро-2020. Украина уже гарантированно получит 250 миллионов грн. А чемпион Европы, выигравший все три матча на групповом этапе, сможет заработать 34 млн евро.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.

Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная Франции Евро-2020 сборная Исландии сборная Турции

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...