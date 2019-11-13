250 миллионов в кармане: стало известно, сколько Украина заработает за участие в Евро-2020

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В рамках 42-го ежегодного конгресса УЕФА были опубликованы суммы призовых для участников чемпионата Европы 2020 года. Напомним, сборная Украины за тур до финиша отбора гарантировала себе первое место в группе и путевку на Евро-2020. Участие нашей команды в континентальном первенстве принесет минимум 9,25 миллиона евро (почти 250 млн грн).

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За победу на групповом этапе сборной полагается 1,5 млн евро, в случае ничьей команды получат по 750 000 евро. Начиная со стадии плей-офф призовые за победы выплачиваться не будут. Участники 1/8 финала заработают по 2 млн евро, четвертьфиналисты разбогатеют на 3,25 млн евро каждый, награда за выход в полуфинал составит уже 5 млн евро.

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В финале, который пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне будут разыгрываться еще 17 миллионов: 10 млн достанется победителю и семь – проигравшему. Таким образом, чемпион Европы, выигравший все три матча на групповом этапе, сможет заработать 34 млн евро. Это на 7 млн больше, чем максимальные призовые Евро-2016 (27 млн евро).

Напомним, что завтра сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Эстонии в Запорожье. Поединок соберет аншлаг, так как билетов в кассах уже не осталось. Онлайн Украина – Эстония уже доступен на нашем сайте.\

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.

Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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