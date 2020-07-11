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"Чтобы капельки стекали сексуально": жена игрока "Александрии" раскрыла секрет бешеной популярности в Instagram

11 июля, 21:44

Олег Люлька Олег Люлька

Количество подписчиков жгучей брюнетки Лизы Третьяковой постепенно приближается к 200 тысячам

Одна из самых популярных жен украинских футболистов – супруга полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза – раскрыла свои "секретики создания красивых фото и видосиков". Отметим, что Instagram эффектной брюнетки, недавно поразившей своими изгибами на поле, насчитывает 185 тысяч фолловеров.

"Мое самое любимое время для фото и видео – примерно с 16:00 до 18:00, – призналась Лиза Третьякова. – В это время свет падает на тело просто идеально и очень круто скрывает недостатки и подчеркивает то, что нужно. Обязательно еще нужно хорошо увлажнить кожу маслом с мерцанием, а чтобы было вообще топ – перед съемкой можно окунуться в воду, чтобы капельки сексуально стекали по вашей коже. Ракурс, конечно, тоже решает, и то как фоткающий вас человек держит телефон – тоже очень даже решает)) Я всегда прошу держать телефон на уровне груди/живота и верх телефона наклонять чуть на себя, и тогда, скорее всего, фоточки будут найс. По обработке сейчас вообще не заморачиваюсь, минимально кидаю на лицо фейс апп, в фейстюне выбеливаю. На самом деле, сейчас мне больше заходят живые видосики, которые передают атмосферу, показывают тебя настоящую, а все вылизанные картинки – уже в прошлом"

INSTAGRAM

Отметим, что Лиза Третьякова часто балует своих поклонников откровенными видео и фото. Например, недавно жена футболиста "Александрии" отшлепала свою маму и показала это всему миру.

Смотрите яркие кадры с Лизой Третьяковой

INSTAGRAM

Лиза и Максим Третьяковы

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

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Также мы писали, что Лиза Третьякова запустила эротический челлендж. Девушка, наклонившись, умудрилась подбить рулон туалетной бумаги своей поясницей и поймать его на ягодицы.

Смотрите, как забивает муж Лизы Третьяковой – Максим

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Instagram WAGs жена футболиста Лиза Третьякова

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