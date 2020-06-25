Обжигающая красота! Жена украинского футболиста сфотографировалась обнаженной в постели

Жгучая брюнетка Лиза Третьякова сама пришла в восторг от того, какой эффектной она получилась на снимке

Одна из самых популярных жен украинских футболистов Лиза Третьякова, Instagram-аккаунт которой насчитывает 174 тысячи подписчиков, поделилась с фолловерами фото своей изящной фигуры, от которого сама девушка пришла в неописуемый восторг.

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Супруга забивного полузащитника "Александрии" Максима Третьякова, отдыхающая сейчас в отеле на косе Пересыпь на первой линии от Азовского моря, сфотографировалась почти полностью обнаженной в постели под "обстрелом" солнечных лучей, пробивающихся в ее номер через жалюзи. Получилось невероятно романтично!

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"Теперь это самая красивая моя фотография. Или мне так кажется?" – поинтересовалась у фолловеров Лиза Третьякова

"Вовсе не кажется, – подтверждают правоту жгучей брюнетки ее подписчики. – Ты идеальная! Огонь!".

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Отметим, что Лиза Третьякова часто балует своих поклонников откровенными видео и фото. Например, недавно, жена футболиста "Александрии" отшлепала свою маму и показала это всему миру.

Также мы писали, что Лиза Третьякова запустила эротический челлендж. Девушка, наклонившись, умудрилась подбить рулон туалетной бумаги своей поясницей и поймать его на ягодицы.

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Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

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