"Да не бухает он": Милевский рассказал об отношении Алиева к алкоголю

По словам Артема, "все мы бываем опухшие", но проблем с зависимостью у своего друга он не видит

Александр Алиев / Фото: Instagram

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, в каких он сейчас отношениях со своим давним партнером по киевскому "Динамо" Александром Алиевом. При этом Миля затронул и тему алкоголя.

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"А что с Алиевым? Все нормально вроде. Да не бухает он, с чего вы взяли, что он бухает? Все мы бываем опухшие иногда... Он подал документы на тренерские лицензии категории A и B. Мне кажется, ничего там нет такого. Человек занимается, ну и занимается. Слава богу, я с ним на связи. Он мой очень хороший друг, поэтому поддерживаем отношения, как ни с кем, если честно", – сказал Артем Милевский.

Напомним, ранее Милевский сделал признание о своем отношении к алкоголю. "Здоровье у меня неплохое. Кто-то вот не пьет, а по мячу попасть не может. Каждому свое. После матча я могу выпить два-три пива, мне нормально. Да и не после каждого матча, в зависимости от настроения. К тому же мне 34 года, я уже не вытяну сильной пьянки", – сказал Милевский.

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Также мы рассказывали, что Миля пробил финансовое дно: за одного Цыганкова теперь можно купить двести Милевских. Авторитетный портал Transfermarkt оценил бывшую звезду киевского "Динамо" в ничтожные сто тысяч евро.

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