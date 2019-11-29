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"Даже вдесятером верили, что увезем очки": Цыганков о проигрыше "Мальме" и обещании выйти в плей-офф

29 ноября, 09:25

Полузащитник Динамо считает, что быстро пропущенные мячи в начале каждого из таймов сыграли свою роль

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Не скрывал своего разочарования после проигрыша "Мальме" со счетом 3:4 в пятом туре Лиги Европы и полузащитник "Динамо" и автор забитого мяча Виктор Цыганков.

"Мы уже три матча подряд пропускаем в начале таймов, – сожалел Цыганков. – Мы допустили ошибки, а соперник этим воспользовался. Мне тяжело судить, игра складывается из 90 минут, но быстро пропущенные мячи в начале каждого из таймов, безусловно, сыграли свою роль.

Я не знаю, вышла команда расслабленной на второй тайм или нет – со стороны, наверное, виднее. Я же видел, что команда играла до последнего. Даже, оставшись вдесятером, верили в то, что сможем увезти очки. Но получилось, как получилось, будем надеяться, что болельщики придут на последнюю игру в Киеве и поддержат нас, мы победим и пройдем дальше".

"Мальме" – "Динамо"

"Мальме" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Не могли не обойти в разговоре с защитником и большое количество желтых карточек, полученных игроками "Динамо" – семь, если считать две Сидорчука.

"Были некоторые спорные моменты, в которых можно было и не давать предупреждения, но судейство обсуждать не буду, стану говорить лишь об игре нашей команды.

Почему не сохранили ничью? К пропущенному мячу на последних минутах привела череда ошибок. У нас были моменты, чтобы забить и вырвать очки, но не получилось. Шла атака на атаку… Не знаю, что вам еще сказать. У нас есть еще одна игра, и мы все сделаем для того, чтобы пройти дальше".

А тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Мальме" заявил, что первая и последняя минуты стали для его команды роковыми.

Ранее мы также сообщали, что другой украинский клуб в Лиге Европы "Александрия" минимально проиграла "Вольфсбургу" 0:1 и лишился места в плей-офф.

Смотрите обзор матча "Мальме" – "Динамо" – 4:3

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Лига Европы Динамо Киев Мальме Виктор Цыганков

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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