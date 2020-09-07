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"Действовали со страстью с первой минуты": за счет чего Испания переиграла Украину

7 сентября, 09:25

Елена Павлова Елена Павлова

Луис Энрике назвал работу своей команды идеальной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после разгрома сборной Украины во втором туре Лиги наций. 50-летний специалист подчеркнул, что его команда могла давить на соперника сильнее.

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"Нам удалось реализовать все, что запланировали. Мы и в обороне сыграли организованно, и в атаке использовали достаточно своих шансов. Были, конечно, определенные недочеты, но без этого не обходится ни один матч. Наш план на игру полностью сработал, а все действовали со страстью с первой и до последней минуты матча. При этом, мы могли при необходимости оказывать и более серьезный прессинг", – цитирует Энрике сайт УЕФА.

Луис Энрике

Луис Энрике / Фото: Reuters

Тренер отметил, что от каждого игрока он получил именно то, чего и ждал – идеальную работу: "Это позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее. Ансу Фати? В 17 лет нормально быть легкомысленным, но Ансу уже достаточно зрелый. Он знает, что нужно делать, чтобы двигаться в верном направлении. То, что происходит с ним сейчас, он воспринимает скромно и непринужденно".

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Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения от Испании. Наставник считает, что игроки отдали все силы.

В свою очередь украинский защитник признался, что нельзя было делать в матче с Испанией.

Смотрите, как сборная Украины уступила Испании

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Испании Лига наций Луис Энрике
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