"Динамо" – "Лугано": несмотря на засуху в первом матче, киевлянам прогнозируют минимум два гола

А забьет на НСК "Олимпийский" Виктор Цыганков или Артем Беседин

"Лугано" vs "Динамо" / Фото: Reuters

Сегодня на НСК "Олимпийский" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы столичное "Динамо" примет "Лугано". Матч со швейцарской командой – последний шанс подопечных Алексея Михайличенко остаться в еврокубках и выступить в 1/16 финала. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию "Динамо" – "Лугано".

Поединок начнется в 19:55, в Украине "Динамо" – "Лугано" смотрите на канале Футбол 1.

Букмекеры считают, что у "Лугано" крайне мало шансов выиграть в Киеве, коэффициент на победу гостей – 13.0. А вот на выигрыш "Динамо" – 1,24. На ничью ставят с показателем 5.8. Самым вероятным счетом считается 2:0 в пользу вице-чемпиона Украины – 5.0. Далее по популярности победа хозяев 1:0 и 3:0 – 6.5. Хотя во втором туре нынешней Лиги Европы "динамовцы" не смогли огорчить "Лугано" – 0:0. Ничья 1:1 оценивается в 11.0. А если швейцарская команда все-таки и выиграет, то 1:0 – 26.0.

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У киевлян самый вероятный автор гола – Виктор Цыганков – 1,91, далее Артем Беседин – 2.0. У швейцарцев одинаковые шансы у Холендера, Сасере и Дальмонте – 5.5.

Ранее мы давали все расклады для выхода "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите, как "Динамо" и "Лугано" играли во втором туре

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