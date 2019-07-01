"Динамо" может выкупить его в любой момент": новые подробности загадочного трансфера Матара

Вопрос с сенегальской "машиной" по забиванию голов не закрыт. Он еще может оказаться в составе киевской команды

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин пролил свет на загадочную историю с сенегальским форвардом Матаром Дийе, который находился на просмотре в киевском "Динамо", но так и не подписал контракт с вице-чемпионами Украины. Напомним, 21-летний африканский гренадер (его рост – 191 см) забил за "олимпийцев" семь голов в 13 матчах весенней части сезона, после чего попал в сферу интересов "Динамо". Однако своим игроком киевляне его так и не сделали. Как сообщалось ранее, "Динамо" и "Олимпик" не сошлись по Матару в цене.

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Однако, по словам президента "Олимпика" Владислав Гельзина, ситуация выглядит несколько иначе. "Киевляне к нам первыми обратились. Поступил звонок от руководства клуба. Почему Матар не остался в "Динамо"? Вопрос стоял больше не в цене, а в перспективах Матара в киевской команде. Он, скорее всего, не был бы игроком основного состава. А чтобы дальше быть совместными партнерами с "Динамо" по Матару, мне нужно, чтобы он имел постоянную игровую практику и рос как футболист", – заявил босс "Олимпика" Владислав Гельзин.

Смотрите голы Матара Дийе

"Для дальнейшей перспективы развития, лучше оставить Матара Дийе в "Олимпике", – считает Владислав Гельзин. – Сенегалец будет выходить у нас в стартовом составе, показывая уровень футбола, который он демонстрировал в весенней части чемпионата. Таким образом, он может у нас расти и прибавлять гораздо быстрее. В любой момент "Динамо" имеет право его выкупить, если этот игрок им понадобится. Считаю, что у него большое будущее. Мы хотим, чтобы Матар чуть больше "обтерся", помог нашему клубу, хотя бы полгода или год, а дальше будем говорить относительно его цены. По словам агентов, которые ведут сенегальца, эта цифра довольно внушительная".

Как сообщалось ранее, звезда "Реала" – в донецком "Олимпике": президент сообщил, почему Жулио Сезар работает в клубе без контракта. "Наши юристы пока прорабатывают все детали с агентом Жулио Сезара. Как только учтем все нюансы, подпишем, со дня на день", – говорит Владислав Гельзин.

Также мы писали, что полузащитник Алексей Гай покинул "Олимпик". В минувшем сезоне полузащитник провел 22 поединка за дончан во всех турнирах - в них 36-летний футболист записал на свой счет 4 забитых мяча.

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