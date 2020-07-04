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"Динамо" – "Шахтер": прямая видеотрансляция матча грандов украинского футбола

4 июля, 19:20

Олег Люлька Олег Люлька

Следите за ходом последнего противостояния команд Михайличенко и Каштру в нынешнем сезоне

В субботу, 4 июля, на поле НСК "Олимпийский" проходит последнее в нынешнем сезоне украинское "классико". Киевское "Динамо", которое отчаянно борется за второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, принимает донецкий "Шахтер", который досрочно стал чемпионом. Начало поединка – в 19:30. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Шахтер" доступна на нашем сайте, а также на сервисе Oll.tv.

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Несмотря на то что в турнирном плане сегодняшний матч с "Динамо" на НСК "Олимпийский" для "Шахтера", досрочно ставшего чемпионом, ничего не решает, именно "горняков" аналитики называют фаворитами украинского "классико".

На победу "Шахтера" аналитиками установлен коэффициент 2.31, на ничью – 3.80, на победу "Динамо" – 2.81. Иными словами, вероятность выигрыша матча подопечными Луиша Каштру оценивается в 41 процент, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша команды Алексея Михайличенко – в 34 процента.

"Шахтер" не сможет сегодня рассчитывать на дисквалифицированного Тете. За день до матча в общей группе "горняков" отсутствовали Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. Ранее перед матчем с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных.

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У "Динамо" впервые с сентября может сыграть Никита Бурда. При этом из-за перебора карточек у киевлян матч пропустят Артем Шабанов и Владимир Шепелев.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли на НСК "Олимпийский" сразу после выхода из карантина

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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