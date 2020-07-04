"Динамо" – "Шахтер": прямая видеотрансляция матча грандов украинского футбола

Следите за ходом последнего противостояния команд Михайличенко и Каштру в нынешнем сезоне

В субботу, 4 июля, на поле НСК "Олимпийский" проходит последнее в нынешнем сезоне украинское "классико". Киевское "Динамо", которое отчаянно борется за второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, принимает донецкий "Шахтер", который досрочно стал чемпионом. Начало поединка – в 19:30. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Шахтер" доступна на нашем сайте, а также на сервисе Oll.tv.

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Несмотря на то что в турнирном плане сегодняшний матч с "Динамо" на НСК "Олимпийский" для "Шахтера", досрочно ставшего чемпионом, ничего не решает, именно "горняков" аналитики называют фаворитами украинского "классико".

На победу "Шахтера" аналитиками установлен коэффициент 2.31, на ничью – 3.80, на победу "Динамо" – 2.81. Иными словами, вероятность выигрыша матча подопечными Луиша Каштру оценивается в 41 процент, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша команды Алексея Михайличенко – в 34 процента.

"Шахтер" не сможет сегодня рассчитывать на дисквалифицированного Тете. За день до матча в общей группе "горняков" отсутствовали Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. Ранее перед матчем с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных.

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У "Динамо" впервые с сентября может сыграть Никита Бурда. При этом из-за перебора карточек у киевлян матч пропустят Артем Шабанов и Владимир Шепелев.

Смотрите, как "Шахтер" и "Динамо" играли на НСК "Олимпийский" сразу после выхода из карантина

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