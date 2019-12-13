"Дно пробилось": вратарь "Динамо" – о нехватке футболистов и "нулевой" реакции Суркиса

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Георгий Бущан после ничьей с "Лугано", которая привела к вылету "Динамо" из еврокубков, не сдерживал себя в самокритике. "Что говорить? Полная катастрофа, – признал голкипер киевской команды. – Какой-то не фарт. Наверное, сами где-то не заслужили, чтобы удача была на нашей стороне. К концу года полное опустошение. Лично я в такой ситуации первый раз и не хотел бы такого никому пожелать"

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"Почему такие результаты? На этот вопрос просто нет ответа. Не хватает реализации. Всего не хватает. Везения. Наверное, не хватает хороших футболистов, – говорит вратарь "Динамо" Георгий Бущан. – Думаю, что был бы нормальный характер, ответственные матчи на таком уровне так бы не проводились. Четвертое место в чемпионате Украины, вылет из Лиги Европы... В этом году дно пробилось. Надеюсь, что в следующем все будет как-то приятней"

- Георгий, разговаривают ли игроки между собой в команде, почему так происходит? Можете собраться и поговорить без тренеров?

- Разговариваем между собой каждый день. Но все это останется внутри коллектива. Все прекрасно понимают. Почему игроки не приходят в микст-зону? Потому что стыдно за результат. Стыдно перед болельщиками, перед родителями, журналистами. Вы делаете свою работу, а мы свою качественно не можем.

- О чем говорили с болельщиками, которые освистывали команду?

- Я с ними не разговаривал. Их тоже можно понять. Это было видно после финального свистка. Хотел бы от своего лица и от лица команды извиниться перед всеми болельщиками "Динамо", потому что такого еще не было и надеюсь не повторится.

- С президентом клуба уже пообщались?

- Думаю, сейчас он не сильно желает общаться с коллективом, – подытожил вратарь "Динамо" Георгий Бущан.

Добавим, что в последнем туре группового раунда Лиги Европы проиграла и другая украинская команда. "Александрия" уступила в гостях "Генту" 1:2.

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