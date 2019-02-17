Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды

Ущерб оценивается в 300 тысяч евро

Кевин-Принц Боатенг. Фото: AFP

Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/927/22b/5c692722be637.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/927/22b/5c692722be637.png 2019-02-17T11:20:43+02:00 Футбол Ущерб оценивается в 300 тысяч евро

Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг был ограблен. По информации Mundo Deportivo, воры проникли в дом 31-летнего футболиста, пока он находился на матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:0). Злоумышленники похитили драгоценности и деньги. Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.

В начале января квартиру украинского футболиста Николая Ищенко ограбили пока он был с семьей на отдыхе. У футболиста "Черноморца" украли много золотых изделий, деньги и норковую шубу.

А в конце прошлого года из дома футболиста Тиаго Силвы вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче. Воры ограбили дом бразильского защитника во время матча "ПСЖ" – "Нант".

Ранее мы рассказывали об ограблении игрока "Ворсклы" Владислава Кулача. У нападающего похитили 50 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Напомним, в ноябре 2017 грабители проникли в дом игрока "Динамо" Олега Гусева, когда он был с командой в Швейцарии на матче против "Янг Бойз". Грабители забрали круглую сумму денег и наградной пистолет.

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