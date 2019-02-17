Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды

Сегодня, 11:20

Ущерб оценивается в 300 тысяч евро

Кевин-Принц Боатенг
Кевин-Принц Боатенг. Фото: AFP
Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/927/22b/5c692722be637.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/927/22b/5c692722be637.png Футбол Ущерб оценивается в 300 тысяч евро

Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг был ограблен. По информации Mundo Deportivo, воры проникли в дом 31-летнего футболиста, пока он находился на матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (1:0). Злоумышленники похитили драгоценности и деньги. Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.

В начале января квартиру украинского футболиста Николая Ищенко ограбили пока он был с семьей на отдыхе. У футболиста "Черноморца" украли много золотых изделий, деньги и норковую шубу.

А в конце прошлого года из дома футболиста Тиаго Силвы вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче. Воры ограбили дом бразильского защитника во время матча "ПСЖ" – "Нант".

Ранее мы рассказывали об ограблении игрока "Ворсклы" Владислава Кулача. У нападающего похитили 50 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Напомним, в ноябре 2017 грабители проникли в дом игрока "Динамо" Олега Гусева, когда он был с командой в Швейцарии на матче против "Янг Бойз". Грабители забрали круглую сумму денег и наградной пистолет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ограбление, футбол, Барселона, чемпионат Испании, Кевин-Принс Боатенг

Вы сейчас просматриваете новость " Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Барселона" продлила контракт с главным тренером до 2020 года

15 февраля, 16:50

Вальверде пришел в "Барселону" в 2017 году из "Атлетика"

"Барселона" хочет продать игрока, за которого заплатила 160 млн евро

9 февраля, 14:38

Каталонцы хотят избавиться от Фелипе Коутиньо, чтобы покрыть расходы на трансфер де Йонга

Спикер форума "Бизнес для умных городов" Джорди Хереу: "Наш проект "Барселона" построен снизу вверх!"

8 февраля, 07:00

Экс-мэр Барселоны Джорди Хереу рассказал о том, с какими вызовами пришлось столкнуться в кризис-2008, удастся ли городу стать smart city через 10 лет и каким опытом городского развития Испания может поделиться с Украиной

"Барселоне" запретили играть против "Реала" в футболках с фамилиями на китайском

7 февраля, 15:05

Национальная федерация не разрешила каталонскому клубу иероглифы в Кубке Испании

"Барселона" спасла ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала"

7 февраля, 00:03

Судьба путевки в финал Кубка Испании определится в Мадриде 27 февраля

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

6 февраля, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Неожиданный поворот в деле Зайцевой

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Слава Украине : в Литве российских журналистов выгнали с выставки

В свои 69 лет Ричард Гир стал отцом в третий раз

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 18:38

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Букмекеры оценили шансы "Шахтера" и "Динамо" пройти в 1/8 финала Лиги Европы

15 февраля, 11:06

Украинские команды стартовали в плей-офф Лиги Европы с одинаковым счетом – ничьей 2:2, ответные игры пройдут 21 февраля

1/16 финала Лиги Европы: все результаты первых матчей

15 февраля, 09:26

"Шахтер" и "Динамо" сыграли с одинаковым счетом 2:2, Малиновский и Ракицкий отыграли по 90 минут за "Генк" и "Зенит"

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

15 февраля, 08:43

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт"

15 февраля, 08:20

Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

Диетолог развенчала мифы о кофе

Украинцам урежут пенсии: стало известно, кому и насколько

Попа как у Ким! Настя Каменских взорвала сеть эпатажным клипом