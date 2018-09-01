Дом игрока "Лиона" обокрали, когда он был на матче с "Ниццой"

Дом форварда "Лиона" Мемфиса Депая обокрали в тот момент, когда футболист находился на матче против Ниццы. По информации AFP, из дома Депая пропало много ценных вещей. Ущерб составил около 1,5 миллиона евро.

"Лион" в турнирной таблице Лиги 1 занимает пятое место, набрав шесть очков. В четвертом туре команда на своем поле уступила "Ницце" со счетом – 0:1. Депай провел на поле все 90 минут.

Кстати, что в четверг, 30 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. По ее итогам "Лион" попал в одну группу с донецким "Шахтером", а также с английским "Манчестер Сити" и немецким "Хоффенхаймом".

Ранее мы рассказывали, что дом футболиста полтавской "Ворсклы" обокрали, пока он играл в матче чемпионата Украины против киевского "Динамо". У нападающего Владислава Кулача похитили 50 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Напомним, в ноябре 2017 грабители проникли в дом игрока "Динамо" Олега Гусева, когда он был с командой в Швейцарии на матче против "Янг Бойз".Грабители забрали круглую сумму денег и наградной пистолет.