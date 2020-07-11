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Драка игрока и работника клуба в чемпионате Италии привела к госпитализации футболиста

11 июля, 15:13

Елена Павлова Елена Павлова

Расследованием инцидента займутся сотрудники полиции и делегаты Лиги, которые находились на стадионе

Нешуточные страсти кипят на полях не только в элитном футбольном дивизионе Италии, но в Серии В. Так, в матче 33-го тура между "Юве Стабия" и "Виртус Энтелла", который завершился ничьей 1:1, произошла самая настоящая драка. И она привела к госпитализации футболиста – сообщает Sportmediaset. Ранее мы также сообщали, что футбольный матч в Дагестане превратился в массовое побоище.

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Отметим, что "Юве" на данный момент идет на 17 позиции в дивизионе и борется за выживание, тогда как "Виртус" пытается зацепиться за плей-офф в другом конце таблицы и повысится в классе. При таких ставках неудивительно, что в поединке было сразу три удаления, включая одного из запасных "Энтеллы".

Читайте также: За потасовку с фанатом футболист "Тоттенхэма" получил суровое наказание и немаленький штраф

А на 54-й минуте у гостей был удален 24-летний защитник Мауро Копполаро. После удаления Копполаро вступил в конфликт с представителем "Юве Стабии". Перепалка продолжалась до конца матча, а после финального свистка между двумя мужчинами вспыхнула драка. И Мауро в этой потасовке прилично досталось. Футболист был срочно отправлен в госпиталь. А расследованием инцидента займутся сотрудники полиции и делегаты Лиги, которые находились на стадионе.

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Ранее мы писали, что футболист ударил ногой выбежавшего на поле фаната в чемпионате Бразилии. Стычка футболиста "Аваи" с болельщиком "Фигейренсе" спровоцировала беспорядки на трибунах, пришлось вмешаться полиции.

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Также мы сообщали о невероятной драке вратарей в НХЛ: голкиперы устроили эпический бой с нокаутом. Голкипер "Эдмонтона" Майк Смит серией попаданий в голову "вырубил" своего визави из "Калгари" Кэма Тальбо.

Смотрите также, как начиналась драка на матче Чехия – Украина

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