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VAR в форме "драконов": обзор бешеной победы "Порту" над "Ромой" в Лиге чемпионов

Сегодня, 02:03

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Порту

"Порту" выбил римлян из ЛЧ
"Порту" выбил римлян из ЛЧ. Фото: AFP
VAR в форме "драконов": обзор бешеной победы "Порту" над "Ромой" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/059/bd9/5c8059bd98578.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/059/bd9/5c8059bd98578.png Футбол Голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Порту

Победив в дополнительное время "Рому" 3:1, "Порту" вышел в 1/4 Лиги чемпионов. Напомним, первая игра была за римскими "волками" – 2:1. Ключевым в ответной встрече стал момент на 117-й минуте, когда футболист "Ромы" Флоренци придержал за футболку игрока "Порту" Фернандо. Страховой агент, он же судья матча турок Джунейт Чакыр воспользовался помощью системы VAR – и после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который реализовал бразильский защитник хозяев Теллес. Мы вели онлайн этого поединка.

"Порту" – "Рома" – 3:1
Соарес (26), Марега (52), Теллес (117 пен) — Де Росси (37 пен). Первый матч – 1:2

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ПОРТУ" – "РОМА" (3:1)

Таким образом, как и в противостоянии "ПСЖ" – "МЮ", в паре "Порту" – "Рома" все решила система VAR. В эту ночь она была 12-м игроком в составах "МЮ" и "Порту", пробившихся в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо теперь грозит отставка.

Что касается "Порту", то в последний раз до 1/4 Лиги чемпионов португальский клуб доходил четыре года назад, когда по сумме двух встреч был обыгран "Баварией" со счетом 7:4. Тем не менее, как прогнозирует сайт УЕФА, не каждый гранд будет рад получить в соперники португальцев на жеребьевке 15 марта. По двум причинам. Первая – "Порту" очень силен дома: выиграл все четыре поединка этой ЛЧ на своем поле. Вторая – малийский форвард "драконов" Марега набрал просто бешеную форму: забивает уже в шести матчах Лиги чемпионов кряду.

Напомним, 7 марта, в четверг, в Лондоне первый матч 1/8 Лиги Европы играет киевское "Динамо".

Анонс матча "Челси" – "Динамо"

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Тег Лига чемпионов, Порту , Рома Италия, VAR

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Сегодня|Спорт

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