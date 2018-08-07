Два украинца вошли в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии

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Наши соотечественники на первых ролях в европейской лиге

Руслан Малиновский. Фото Getty
Руслан Малиновский. Фото Getty

Два украинских футболиста вошли в символическую сборную 2-го тура чемпионата Бельгии по версии издания Voetbalkrant. В состав включен хавбек "Генка" Руслан Малиновский и защитник "Гента" Игорь Пластун.

Напомним, что в матче "Генк" – "Сент-Трюйден" Малиновский отметился шедевральным голом со штрафного, но победу этот мяч так и не принес. В свою очередь, Пластун отдал голевую передачу во встрече с "Зюльте-Варегем".

Малиновский уде давно заслужил звания мастера исполнения штрафных ударов – недавно украинский футболист реализовал красивый штрафной в матче Лиги Европы.

В текущем сезоне Малиновский уже провел три матча за свою команду, забил три мяча и сделал столько же результативных передач.

Ранее мы писали, что украинский футболист "Александрии" перешел в клуб из чемпионата Бельгии. Андрей Бацула пошел по стопам Андрея Тотовицкого, Евгения Макаренко и Филиппа Будковского.

Кстати, еще в конце прошлого сезона Макаренко перешел в самый титулованный клуб Бельгии.
футбол, чемпионат Бельгии, Руслан Малиновский, Игорь Пластун

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Источник:

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