Экс-игрок сборной Украины, проживающий в Москве: "Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое?"

Максим Калиниченко / Фото: Getty Images

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Экс-полузащитник сборной Украины по футболу Максим Калиниченко, выступавший за "Спартак", "Днепр" и "Таврию" и уже много лет проживающий в Москве, рассказал о своем видении войны на Донбассе между Украиной и Россией.

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"Знаю много людей, которые были вынуждены уехать, хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически, – отметил Максим Калиниченко. – Для меня нет ни "ДНР", ни "ЛНР". Что это такое? Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема"

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На вопрос, не хотел ли бы Калиниченко вернуться жить в Украину, дескать, границы с Европой открылись, Максим ответил:

"На этом удобства и заканчиваются. Может, в связи с этим открываются какие-то преференции для бизнеса, но не знаю. У меня есть квартира в Харькове, там живут родственники, приезжаю туда. В Москве уже 20 лет живу, и семья здесь. Для переезда нужен какой-то серьезный повод, который заставит выйти из зоны комфорта. Дети родились в Харькове, а в России – вид на жительство. Родились в Украине – значит, украинцы. И никуда ты от этого не денешься. У меня российского паспорта никогда не было, а дети подрастают. Они вольны выбирать, где им жить и гражданином какой страны быть. Может, дочка уедет в Европу или Америку. Я уже здесь не в силах на чем-то настоять", – сказал Калиниченко

Как мы писали ранее, в России пригрозили обыграть сборную Украины на Евро-2020. Комментатор Василий Уткин уже забыл про то, как россияне опозорились в матчах с Украиной 20 лет назад.

Также мы рассказывали, что "Если бы Украина играла с Россией сейчас, то одолела бы ее". Такое заявление сделал экс-наставник украинской сборной Йожеф Сабо.

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