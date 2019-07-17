Экс-тренер "Зари" Вернидуб: Уезжая играть в Россию – ты отрекаешься от сборной Украины

Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к украинским футболистам, которые переходят в чемпионат России

Юрий Вернидуб. Фото: AFP

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением об украинских футболистах, уезжающих играть в Россию, заявив, что не понимает их позицию.

"Мои чувства, когда украинский футболист уезжает в Россию? Сложно передать. У нас из Зари тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном – короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально, но не все измеряется деньгами и, прежде всего, должно быть мышление, сердце, и понимание той ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все, они же должны понимать, что отрекаются от сборной", – сказал Вернидуб.

Отметим, что этим летом в чемпионат России переехали бывшие игроки "Шахтера" Олег Данченко и Иван Ордец, перешедшие в "Рубин" и московское "Динамо". Ранее, в "Зенит" перебрался Ярослав Ракицкий.

Также добавим, что Юрий Вернидуб покинул "Зарю" в конце мая по обоюдному согласию сторон. Он возглавлял команду с 2011 года. На его место руководство луганчан пригласило бывшего тренера немецкого "Вердера" Виктора Скрипника.

Стоит напомнить, что луганская Заря будет играть во втором отборочном раунде Лиги Европы. Кстати, луганчане уже узнали своего соперника. Они встретятся с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония).

А вот так играла "Заря" свой последний матч под руководством Вернидуба:

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