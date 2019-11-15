Хельсинки в огне: Финляндия впервые в истории вышла на Евро и составила компанию Шеве

Футбольный мир уже никогда не будет прежним! Сборная Финляндии – да-да, не хоккейная, а именно футбольная! – впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. Команде Суоми удалось досрочно добиться этого результата, победив в пятницу вечером в Хельсинки сборную Лихтенштейна со счетом 3:0. Греки финнов уже ни при каких раскладах не догонят – северяне, вместе с Украиной, выступят на Евро-2020.
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Отметим, что два из трех мячей Финляндии в ворота Лихтенштейна забил форвард "Норвича" Теему Пукки, который является одним из лучших бомбардиров отбора Евро-2020. На его счету – девять голов, что всего на один меньше, чем у Криштиану Роналду.
Прежде финны никогда не выходили в заключительную часть как Евро, так и чемпионатов мира. Для попадания в финальную стадию международного турнира северянам потребовалось 33 попытки! Больше попыток совершил только Люксембург (34), но до сих пор так и не смог преодолеть стадию квалификационных раундов мировых и европейских первенств.
Финляндия – Лихтенштейн 3:0
Голы: Туоминен, 21, Пукки, 64 (пен), 75
Финляндия: Градецки – Тойвио, Райтала, Араюури – Сойри (Скрабб, 78), Спарв, Лод, Пиринен, Камара – Туоминен, Пукки (Карьлайнен, 84)
Лихтенштейн: Бюхель – Хаслер, Рехштайнер, Геппель, Малин – Бюхель, Майер (Зеле, 90+1), Саланович, Брэндле, Польверино (Губзер, 73) – Фрик (Кардесоглу, 84).
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Список сборных, которые уже пробились на Евро-2020
- УКРАИНА
- Бельгия
- Италия (сыграет в группе A – Рим, Баку)
- Россия (сыграет в группе B – Санкт-Петербург, Копенгаген)
- Польша
- Испания (сыграет в группе E – Бильбао, Дублин)
- Турция
- Франция
- Англия (сыграет в группе D – Лондон, Глазго)
- Чехия
- Финляндия
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Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус. Ничья в заключительном отборочном поединке с сербами 17 ноября гарантировано сделает "сине-желтых" сеяными на жеребьевке финальной части Евро-2020, что позволит команде Андрея Шевченко получить там соперников попроще.
Смотрите, как Украина обыгрывала Эстонию
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