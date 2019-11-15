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Хельсинки в огне: Финляндия впервые в истории вышла на Евро и составила компанию Шеве

15 ноября, 21:57

Чтобы пробиться в финальную часть крупного турнира, северянам понадобилось 33 попытки

Теему Пукки

Теему Пукки / Фото: Reuters

Футбольный мир уже никогда не будет прежним! Сборная Финляндии – да-да, не хоккейная, а именно футбольная! – впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. Команде Суоми удалось досрочно добиться этого результата, победив в пятницу вечером в Хельсинки сборную Лихтенштейна со счетом 3:0. Греки финнов уже ни при каких раскладах не догонят – северяне, вместе с Украиной, выступят на Евро-2020.

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Отметим, что два из трех мячей Финляндии в ворота Лихтенштейна забил форвард "Норвича" Теему Пукки, который является одним из лучших бомбардиров отбора Евро-2020. На его счету – девять голов, что всего на один меньше, чем у Криштиану Роналду.

Прежде финны никогда не выходили в заключительную часть как Евро, так и чемпионатов мира. Для попадания в финальную стадию международного турнира северянам потребовалось 33 попытки! Больше попыток совершил только Люксембург (34), но до сих пор так и не смог преодолеть стадию квалификационных раундов мировых и европейских первенств.

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Финляндия – Лихтенштейн 3:0
Голы: Туоминен, 21, Пукки, 64 (пен), 75
Финляндия: Градецки – Тойвио, Райтала, Араюури – Сойри (Скрабб, 78), Спарв, Лод, Пиринен, Камара – Туоминен, Пукки (Карьлайнен, 84)
Лихтенштейн: Бюхель – Хаслер, Рехштайнер, Геппель, Малин – Бюхель, Майер (Зеле, 90+1), Саланович, Брэндле, Польверино (Губзер, 73) – Фрик (Кардесоглу, 84).

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Список сборных, которые уже пробились на Евро-2020

  • УКРАИНА
  • Бельгия
  • Италия (сыграет в группе A – Рим, Баку)
  • Россия (сыграет в группе B – Санкт-Петербург, Копенгаген)
  • Польша
  • Испания (сыграет в группе E – Бильбао, Дублин)
  • Турция
  • Франция
  • Англия (сыграет в группе D – Лондон, Глазго)
  • Чехия
  • Финляндия

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Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус. Ничья в заключительном отборочном поединке с сербами 17 ноября гарантировано сделает "сине-желтых" сеяными на жеребьевке финальной части Евро-2020, что позволит команде Андрея Шевченко получить там соперников попроще.

Смотрите, как Украина обыгрывала Эстонию

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Евро-2020 сборная Финляндии сборная Лихтенштейна

Источники: Football.ua , Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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