Хельсинки в огне: Финляндия впервые в истории вышла на Евро и составила компанию Шеве

Теему Пукки / Фото: Reuters

Футбольный мир уже никогда не будет прежним! Сборная Финляндии – да-да, не хоккейная, а именно футбольная! – впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы. Команде Суоми удалось досрочно добиться этого результата, победив в пятницу вечером в Хельсинки сборную Лихтенштейна со счетом 3:0. Греки финнов уже ни при каких раскладах не догонят – северяне, вместе с Украиной, выступят на Евро-2020.

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Отметим, что два из трех мячей Финляндии в ворота Лихтенштейна забил форвард "Норвича" Теему Пукки, который является одним из лучших бомбардиров отбора Евро-2020. На его счету – девять голов, что всего на один меньше, чем у Криштиану Роналду.

Прежде финны никогда не выходили в заключительную часть как Евро, так и чемпионатов мира. Для попадания в финальную стадию международного турнира северянам потребовалось 33 попытки! Больше попыток совершил только Люксембург (34), но до сих пор так и не смог преодолеть стадию квалификационных раундов мировых и европейских первенств.

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Финляндия – Лихтенштейн 3:0

Голы: Туоминен, 21, Пукки, 64 (пен), 75

Финляндия: Градецки – Тойвио, Райтала, Араюури – Сойри (Скрабб, 78), Спарв, Лод, Пиринен, Камара – Туоминен, Пукки (Карьлайнен, 84)

Лихтенштейн: Бюхель – Хаслер, Рехштайнер, Геппель, Малин – Бюхель, Майер (Зеле, 90+1), Саланович, Брэндле, Польверино (Губзер, 73) – Фрик (Кардесоглу, 84).

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Список сборных, которые уже пробились на Евро-2020

УКРАИНА

Бельгия

Италия (сыграет в группе A – Рим, Баку)

Россия (сыграет в группе B – Санкт-Петербург, Копенгаген)

Польша

Испания (сыграет в группе E – Бильбао, Дублин)

Турция

Франция

Англия (сыграет в группе D – Лондон, Глазго)

Чехия

Финляндия

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Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус. Ничья в заключительном отборочном поединке с сербами 17 ноября гарантировано сделает "сине-желтых" сеяными на жеребьевке финальной части Евро-2020, что позволит команде Андрея Шевченко получить там соперников попроще.

Смотрите, как Украина обыгрывала Эстонию

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